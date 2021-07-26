يحظى المطبخ التركي باهتمام عالمي بالغ، فهو بلى شك من الأفضل على مستوى العالم من حيث التنوع والعراقة التاريخية، حيث إن أطباقه العديدة والمتنوعة تعد وجهة أساسية للسائحين القادمين من مختلف أنحاء العالم، إذ إنه مطبخ يجمع الأذواق اللذيذة من مختلف ثقافات الطعام في العالم.

وفي السنوات الأخيرة، واستغلالاً لرواج وسائل التواصل الاجتماعي، نال العديد من الطهاة الموهوبين في تركيا شهرة عالمية حالهم كحال المطبخ التركي، وأصبحوا من الأشهر عالمياً بفضل الملايين من المتابعين الذين ينتظرون منهم مشاركة فيديوهات ومنشورات جديدة لشرائح اللحم والسمك وأي شيء آخر.

ولذلك، نود أن نشارككم في هذا التقرير بعض حسابات أشهر الطهاة الأتراك على إنستغرام، ونؤكد لكم أنكم ستستمتعون كثيراً بمتابعتهم فضلاً عن التحسن الملحوظ الذي سيشهده أسلوبكم في الطهو.

1- نصرت غوكشيه (@nusr_et)

يعرف أيضاً باسم (Salt Bae)، هو جزار وشيف تركي. ولد عام 1983 في مدينة أرضروم الواقعة شمال شرق تركيا، وبعد أن عاش حياة صعبة في طفولته، أصبح اليوم ظاهرة تجتاح جميع أنحاء العالم، حيث يمتلك مطاعم في معظم المدن الكبرى حول العالم، ويحوي حسابه على إنستغرام قرابة الـ37 مليون متابع، فضلاً عن استضافته لمجموعة واسعة من المشاهير والسياسيين من جميع أنحاء العالم.

بدأت شهرة نصرت من خلال الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2017، من خلال فيديوهات يظهر فيها طريقته الفريدة في تقطيع اللحم ونثر الملح عليها، حيث حظيت طريقته تلك بأول ميم إنترنت في سنة 2017. فبعد بدايته البسيطة كعامل في أحد المطاعم، أنشأ أول مطعم له في إسطنبول سنة 2010، ثم فرع آخر في دبي سنة 2012، وفرع جديد في أبو ظبي بعد عام، لينطلق بعدها إلى العالمية، فهو يمتلك الآن العديد من المطاعم في أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا واليونان وغيرها.

2- بوراك أوزدمير (@cznburak)

ولد بوراك عام 1994 في مدينة إسطنبول، وبحسب تصريحات بوراك، فإن أصل عائلته يرجع إلى جذور فلسطينية، حيث ذكر ذات مرة بأن جديه قدما من فلسطين في وقت سابق للاستقرار بمدينة أنطاكية في ولاية هاتاي.

ورغم صغر عمره، إلا أنه حقق شهرة عربية وعالمية، وذاع صيته كطباخ مبتكر. ومن الصعب تصديق أنه افتتح أول مطعم له في إسطنبول عندما كان عمره 17 عاماً فقط. والآن، إلى جانب مطاعمه في تركيا افتتح مطعماً جديداً في مدينة دبي ويجري الاستعدادات لافتتاح مطعمه في قطر.

ويتابع بوراك الملايين عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي، ويقصده مشاهير الفن والرياضة والسياسة في مطاعمه لتناول طعامه، كما يتابعه على حسابه الرسمي على إنستغرام أكثر من 24 مليون متابع.

3- حسين جيزان (@faruk_cheff)

يمتلك حسين جيزان موهبة وإبداعاً مذهلين في المأكولات البحرية، حيث يمتلك الخبرة والمعرفة التامة في كيفية الجمع بين الفواكه والخضروات وأي نوع من الأسماك. الطاهي التركي يبلغ من العمر 37 عاماً، ويقيم ويدير مطعماً في أنقرة باسم (Deliyengeç)، والذي يعني الجمبري المجنون.

وعلى الرغم من أن الأتراك من محبي الكباب واللحوم المشوية، فإن الشاب التركي نجح بكسب شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت الفيديوهات التي يشاركها لكيفية تحضيره وطهوه للسمك اهتماماً واسعاً، ويحظى حسابه على إنستغرام بنحو 1.7 مليون متابع.

4- محمد جيزان (@mehmet_cheff)

محمد جيزان هو الأخ الأكبر لحسين جيزان. ويشتهر الطاهي التركي بتخصصه في مجموعة متنوعة من أطباق المأكولات البحرية. وعلى الدوام يشارك فيديوهات مصورة لكيفية تحضيره للأسماك الكبيرة والغريبة، فضلاً عن مشاركته لوصفاتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقيم محمد هو الآخر في العاصمة التركية أنقرة، كما يعمل كرئيس للطهاة في مطعم (Arasicak)، ويصف محمد جيزان نفسه بأنه طاهٍ من الجيل الجديد. إلى جانب ذلك، وصل عدد متابعيه على حسابه الشخصي على إنستغرام نحو 1.5 مليون متابع.

5- رفيقة بيرغول (refikabirgul @)

ولدت رفيقة بيرغول يوم 19 مايو/أيار 1980 في مدينة إسطنبول، وهي كاتبة وشخصية تلفزيونية كتبت العديد من كتب الطبخ عن المطبخ التركي فضلاً عن الأعمدة الصحفية في أشهر الصحف التركية الخاصة بوصفات الطعام.

ولدى بيرغول قناة على يوتيوب باسم "مطبخ رفيقة (Refika'nın Mutfağı)" يتابعها أكثر من مليوني متابع، فضلاً عن متجر خاص بها يعتني بتصميم وبيع أدوات المطبخ الخاص بها، تقدم كتباً وفيديوهات تخص المطبخ التركي والعالمي باللغتين التركية والإنجليزية، ويتابعها على حسابها الشخصي على إنستغرام نحو 1.3 مليون متابع.

6- عمر أك كور (@omurakkor)

ولد عمر أك كور في مدينة كيليس جنوب تركيا عام 1975. وعلى الرغم من دراسته للاقتصاد في جامعة "أولوداغ"، إلا أنه أهتم بالطعام وخصوصاً المطبخ التركي القديم. وعلى مدار الـ15 عاماً الماضية، سافر إلى 81 مدينة للبحث وتوثيق المطبخ التركي، والذي انتهى بعد إكماله لمشروع "250.000 كم للمأكولات التركية".

صنع أك كور لنفسه اسماً من خلال وصفاته والكتب التي كتبها، ويدرّس عمر أك كور "تاريخ الطهي في الأناضول" و "المطبخ العثماني" و "المطبخ التركي" في قسم فن الطهي في جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط. وإلى جانب تأليفه 26 كتاباً وحصوله على جوائز أفضل الكتب في فئة "المطبخ المحلي"، فإنه يشارك مع معهد يونس إمري في التعريف بتاريخ فن الطهو التركي على مستوى عالمي، ففي السنوات الأخيرة شارك بندوات في فلسطين ولبنان والمجر وغيرها.

ولدى عمر أك كور مطعمان يعتنيان بتقديم الطعام التركي القديم بطريقة تقديم عصرية، اسمها (Zennup 1844)، أحدهما في مدينة بورصة والآخر في مدينة إسطنبول، كما يقدم برامج تعريفية بتاريخ المطبخ العثماني والسلجوقي على قنوات التلفزة، ويتابعه على إنستغرام نحو 700 ألف متابع.