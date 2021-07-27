سياسة
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السعودية.. منع السفر 3 سنوات عقوبة من يسافر إلى دول محظورة بسبب كورونا
قررت السعودية منع من يسافر إلى الدول المحظورة، 3 سنوات، من السفر، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
السعودية.. منع السفر 3 سنوات عقوبة من يسافر إلى دول محظورة بسبب كورونا
كانت السعودية قد أصدرت قراراً بمنع السفر إلى الإمارات وفيتنام وأفغانستان وإثيوبيا في إطار التصدي لفيروس كورونا ومتحوراته.  / Reuters
27 يوليو 2021

قررت السلطات السعودية، فرض عقوبة جديدة على من يسافر إلى الدول المحظور السفر إليها من المملكة، بسبب جائحة كورونا، بالمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك وفق مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المصدر: "إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة"، حسب قوله.

وتابع قائلاً: "وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات"، على حد تعبيره.

وأكد المصدر "استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تجرِ بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت السعودية قد أصدرت قراراً بمنع السفر إلى الإمارات وفيتنام وأفغانستان وإثيوبيا في إطار التصدي لفيروس كورونا ومتحوراته، وفقاً لوزارة الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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