سياسة
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"اليونيسيف" قلقة إزاء تضاعف عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في دارفور
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن قلقها إزاء الارتفاع القياسي في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في إقليم دارفور غربي السودان. ودعت المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية بالكامل.
"اليونيسيف" قلقة إزاء تضاعف عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في دارفور
أطفال سودانيون بمخيمات اللجوء في دارفور / Reuters
12 يوليو 2025

وقالت المنظمة الأممية، في بيان أمس الجمعة، إنها سجلت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 46% في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في ولايات دارفور الخمس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن أكثر من 40 ألف طفل في ولاية شمال دارفور فقط خضعوا للعلاج من سوء التغذية الحاد بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين، وهو ما "ضاعف عدد الحالات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي".

وأشار البيان إلى أن 9 من أصل 13 منطقة في دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد بها مستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال ممثل اليونيسيف في السودان شيلدون يت، إن الأطفال في دارفور "يعانون الجوع بسبب النزاع، ويحرمون من المساعدات التي يمكن أن تنقذهم"، وفق البيان نفسه.

وأفادت المنظمة بأن الوضع مقلق أيضاً في مناطق أخرى بالسودان، حيث شهدت ولاية شمال كردفان (جنوب) ارتفاعاً في حالات سوء التغذية الحاد بنسبة 70%، وفي ولاية الخرطوم (وسط) 174%، وفي ولاية الجزيرة (وسط) 683%.

وحذرت اليونيسيف من أن دخول السودان ذروة موسم الجفاف في الوقت الراهن يزيد خطر ارتفاع وفيات الأطفال بشكل جماعي، لا سيما في المناطق التي تقترب من مستويات المجاعة.

كما أشارت إلى أن تفشي الكوليرا وحالات الحصبة وتدهور الخدمات الصحية تزيد تعقيد الأزمة الإنسانية.

ودعت المنظمة الأممية المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية بالكامل وضمان استمرار سلاسل الإمداد للأغذية العلاجية والإمدادات الطبية.

وأكدت أنها تحتاج إلى 200 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري لدعم وتوسيع خدمات التغذية الأساسية بالسودان، بما في ذلك علاج سوء التغذية الحاد، وتوصيل الأغذية العلاجية.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد) تصعيداً عسكرياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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