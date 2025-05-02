كان في استقبال الوفد رئيس اتحاد الجامعات السودانية، ومدير جامعة النيلين، البروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم، وعدد من مديري الجامعات السودانية.

وعقد الجانبان اجتماعاً مطولاً ناقشوا خلاله قضايا التعليم العالي ذات الاهتمام المشترك. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من عدد من مديري الجامعات السودانية، لترتيب زيارة 16 مدير جامعة سودانية إلى تركيا.

كما بحث الطرفان ترتيبات استضافة جامعات سودانية لطلاب وأساتذة وموظفين أتراك لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، مقابل تأسيس أقسام لتعليم اللغة التركية في الجامعات السودانية، مع التزام الجانب التركي بتوفير المناهج والأساتذة.

وشهد اللقاء الإشارة إلى زيارة البروفيسور الهادي آدم مؤخراً لتركيا، ولقائه رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي التركي، حيث طالب بزيادة عدد الجامعات السودانية المستفيدة من فرص الدراسات العليا.

وجرت الموافقة على إضافة جامعتي السودان للعلوم والتكنولوجيا، والجزيرة، إلى الجامعات الثلاث السابقة: النيلين وبحري والبطانة.

في السياق نفسه، افتُتح معرض الجامعات التركية داخل مكتب وكالة (TSA) في بورتسودان، بجوار السفارة التركية، للتعريف بمؤسسات التعليم العالي في تركيا، ويستمر المعرض لمدة يومين. وشارك فيه عدد كبير من الطلاب السودانيين الراغبين في الدراسة في الجامعات التركية.

وقال البروفيسور مصطفى عليشاري، رئيس جامعة بولو، إن الجامعة تضم 16 كلية، وتستقبل 134 ألف طالب بينهم 30 ألف طالب أجنبي. وأكد أن الجامعة توفر بيئة علمية متطورة، وسكناً وبرامج ثقافية ودمجاً للطلاب الجدد، فضلًا عن اهتمامها بالإنتاج العلمي عالي الجودة ومواكبتها أحدث التقنيات.

وأعلن المشاركون أن العام الماضي شهد تقديم 500 منحة دراسية للسودانيين، فيما ستقدَّم منح مباشرة هذا العام تقديراً للظروف الراهنة في السودان، خصوصاً في مجالات مثل المعدات الزراعية والأسمدة.

وعبّر البروفيسور الهادي آدم عن شكره للشعب التركي وقيادته، موجهاً التحية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي التركي، وأعضاء السفارة التركية لدى السودان.