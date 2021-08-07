أصدرت شركة بيكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة (بلا طيار)، تفاصيل جديدة حول أحدث طائراتها المسيَّرة المسلحة والمصممة لتُطلَق من سفن معدة لإطلاق المسيرات خصوصاً، وفق ما أفاد به موقع ديفنس نيوز.

يقول رئيس قسم التكنولوجيا في الشركة سلجوق بيرقدار، خلال محاضرة ألقاها عبر الإنترنت من جامعة جبزي للتكنولوجيا: "ستكون بيرقدار TB-3، التي لا تزال قيد التطوير، نموذجاً أكبر وأكثر قدرة من عائلة TB-2". وأوضح: "عندما بدأنا هذا المشروع، لم يكن بإمكان أي طائرة مسيرة ثابتة الجناحين الإقلاع من سفن ذات مدرج قصير من فئة LHD" .

واستطرد: "نعتقد أن TB-3 المسلحة التي يمكنها البقاء في الهواء لفترة طويلة، ستسد ثغرة في هذا المجال".

ومن المقرَّر أن تنطلق طائرات TB-3 المسيرة الجديدة من مرسى هبوط طائرات الهليكوبتر المستقبلية محلية الصنع المعروفة باسم "أناضولو".

وفقاً لمخطط إنفوغرافيك يستعرض إمكانات الطائرة، ستزن طائرة بيرقدار TB-3 المسلحة المسيرة 1450 كيلوغراماً، ويمكنها الطيران 24 ساعة في اليوم، إضافة إلى قدرتها على التحليق على ارتفاعات عالية، وقابلية أجنحتها للثني في أثناء وجودها على متن السفينة.

ومن المقرر أن تحلق بيرقدار TB-3 في السماء للمرة الأولى عام 2022.

ووفق موقع ديفنس نيوز Defense News، فإن الحكومة التركية تأمل تحويل حاملة طائرات الهليكوبتر "أناضولو" إلى سفينة حاملة للطائرات المسيرة هجومية، خصوصاً بعد أن فقدت البحرية التركية القدرة على إطلاق طائرات ثابتة الجناحين من حاملة الطائرات "أناضولو"، إثر إلغاء الولايات المتحدة تعاقدها مع تركيا بشأن إنتاج مقاتلات F -35.

وعند اكتمال المشروع ستكون حاملة الطائرات أناضولو قادرة على إطلاق من 30 و50 طائرة مسيرة من طراز بيرقدار TB-3