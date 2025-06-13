وقال متحدث جيش الاحتلال آفي دوفرين بمؤتمر صحفي: "في الساعات الأخيرة أطلقت إيران أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ونعمل على اعتراض التهديدات".

وأضاف أن 200 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران وضربت نحو 100 هدف في مناطق إيرانية مختلفة، كما استُخدمَت 300 قنبلة في إطار تنفيذ تلك الهجمات، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية "تواصل مهاجمة" منشآت نووية في إيران.

وقال المتحدث الإسرائيلي إنه جرى خلال الغارات الإسرائيلية "اغتيال محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، وغلام علي رشيد قائد قيادة خاتم الأنبياء الإيرانية"، إضافة إلى قادة إيرانيين آخرين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني لم تسمِّه قوله: "قضينا على أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين في الضربة الافتتاحية يُعرَّفون على أنهم مراكز المعرفة في البرنامج النووي الإيراني".

بدورها قالت القناة 13 العبرية: "التقييم في إسرائيل هو أن ردّ إيران سيأتي على عدة موجات، أولاها إطلاق مئات الصواريخ البالستية".

تنديد إيراني

وفي أول تعليق على الهجوم الإسرائيلي، قالت الحكومة الإيرانية في بيان اليوم الجمعة، إن "الهجوم الإسرائيلي الجبان يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية".

بدورها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن من حقّ طهران الردّ على إسرائيل وفقاً لما يضمنه القانون الدولي، وشددت على أن "أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب مغامرات إسرائيل لكونها الداعم الرئيسي لها".

وحذّرَت من أن "الهجوم الإسرائيلي يعرّض الأمن العالمي لتهديد غير مسبوق"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانته.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن "الكيان الصهيوني المزيف والإجرامي كشف مرة أخرى عن وجهه الخبيث والمعادي للإنسانية فجر اليوم، وارتكب جريمة سافرة عبر هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي الإيرانية".

وأضافت أن "في هذا العدوان الوحشي، الذي يتعارض مع كل القوانين الدولية، قُتل عدد من المدنيين الأبرياء، منهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء في هذا الوطن".

وتابعت بأنها “استناداً إلى أوامر القائد العامّ للقوات المسلحة وبدعم من الشعب، مستعدة لتنفيذ عقاب قاسٍ ورادع”، وأن “إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة التي ارتكبتها”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تَوعَّد في وقت سابق اليوم، إسرائيل بـ"عقاب صارم"، ردّاً على الهجمات.

وفجر اليوم الجمعة بدأت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله أهدافاً نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وقال جيش الاحتلال إنه "أطلق بتوجيهات من المستوى السياسي هجوماً استباقياً دقيقاً متكاملاً لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "استكملت عشرات الطائرات الحربية قبل قليل الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني، من بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية وعديد من القدرات العسكرية".