سياسة
2 دقيقة قراءة
طالبان تسيطر على الولاية السادسة في أفغانستان
أعلنت حركة طالبان سيطرتها على ولاية سمنجان شمالي أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد الولايات التي انتزعتها من القوات الحكومية إلى 6.
طالبان تسيطر على الولاية السادسة في أفغانستان
حركة طالبان تؤكد سيطرتها على كافة الأبنية الحكومية في مدينة آيباك / AP
9 أغسطس 2021

ارتفع عدد الولايات التي سيطرت عليها حركة طالبان، الاثنين، إلى 6 ولايات، عقب انتزاعها مدينة آيباك مركز ولاية سمنجان شمالي البلاد، من القوات الحكومية.

وقال وكيل مجلس الشورى لولاية سمنجان محمد هاشم سرفري، إنّ مسلحي الحركة كثّفوا أمس الأحد هجومهم على مدينة آيباك، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأكد أنّ مسلحي الحركة سيطروا على مركز الولاية بعد ظهر الاثنين، عقب انسحاب القوات الأمنية منها، مشيراً إلى أنّ 3 أقضية من أصل 7 بيد القوات الحكومية.

في المقابل، أكد بيان صادر عن حركة طالبان سيطرتها على كافة الأبنية الحكومية في مدينة آيباك.

والأحد، أعلنت طالبان السيطرة على مدينة تالوكان مركز ولاية تاهار (شمال شرقي)، ومدينتي قندوز وساري بول، عاصمتي الولايتين اللتين تحملان الاسم نفسه (شمال)، بعد يوم من سيطرتها على مدينة شربرغان، عاصمة ولاية جوزجان، الحدودية مع تركمانستان.

فيما سيطرت الحركة قبل ذلك على مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز، جنوباً، قرب الحدود مع إيران.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وتُعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنّى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us