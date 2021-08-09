ارتفع عدد الولايات التي سيطرت عليها حركة طالبان، الاثنين، إلى 6 ولايات، عقب انتزاعها مدينة آيباك مركز ولاية سمنجان شمالي البلاد، من القوات الحكومية.

وقال وكيل مجلس الشورى لولاية سمنجان محمد هاشم سرفري، إنّ مسلحي الحركة كثّفوا أمس الأحد هجومهم على مدينة آيباك، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأكد أنّ مسلحي الحركة سيطروا على مركز الولاية بعد ظهر الاثنين، عقب انسحاب القوات الأمنية منها، مشيراً إلى أنّ 3 أقضية من أصل 7 بيد القوات الحكومية.

في المقابل، أكد بيان صادر عن حركة طالبان سيطرتها على كافة الأبنية الحكومية في مدينة آيباك.

والأحد، أعلنت طالبان السيطرة على مدينة تالوكان مركز ولاية تاهار (شمال شرقي)، ومدينتي قندوز وساري بول، عاصمتي الولايتين اللتين تحملان الاسم نفسه (شمال)، بعد يوم من سيطرتها على مدينة شربرغان، عاصمة ولاية جوزجان، الحدودية مع تركمانستان.

فيما سيطرت الحركة قبل ذلك على مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز، جنوباً، قرب الحدود مع إيران.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وتُعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنّى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.