تكثر الخرافات المنتشرة في الثقافات المتنوعة حول العالم عندما يتعلق الأمر بسوء الحظّ، بين أكثر هذه الأساطير رواجاً ما يُعرف بـ"الجمعة 13".

ويتميز هذا التاريخ بسمعة مشؤومة، حتى إن تسمية باتت تصف هذا الخوف غير العقلاني من العدد 13، حتى بات يقال "رهاب العدد 13" أو "الخوف من الرقم 13"، المعروف رسمياً بـtriskaidekaphobia، المأخوذ من عبارة paraskevidekatriaphobia المستوحاة من اليونانية.

ويُعتقد أن الخوف من الرقم 13 الذي يتزامن مع يوم الجمعة، بدأ في العصور الوسطى، وذلك نسبة إلى بعض الروايات الدينية المسيحية التي تقول بأن المسيح صُلب يوم الجمعة بعد تناوله العشاء الأخير مع تلاميذه الاثني عشر في موندي.

ويعتقد كثيرون أن ذلك يرجع إلى أن "التلميذ الخائن" يهوذا الإسخريوطي، كان الضيف الثالث عشر الذي حضر عشاء المسيح الأخير، وسلّمه لليهود، مما أدى إلى صلب المسيح يوم الجمعة.

ومن الأسباب التاريخية للخوف من هذا التاريخ، أنه في يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول 1307، اعتقل الملك الفرنسي فيليب الرابع مئات من أعضاء فرسان المعبد، ما اعتبر لاحقاً مؤرخون أنه أثار غضباً خارقاً للطبيعة (كما هو مسجل في عديد من القصص الخيالية بما في ذلك The Iron King للكاتب موريس دريون في عام 1955).

وعديد من الروايات والقصص متعلقة بهذا التاريخ "المشؤوم"، بما يشير إلى أنه لا إجابة واضحة لتفسير الذعر المرتبط باقتران يوم الجمعة بتاريخ 13.

وإليك بعض الحقائق حول عدد مرات حدوثه، ومتى سيكون الحدث التالي ولماذا يحتوي على مثل هذا السحر السيئ.

كم مرة يحدث يوم الجمعة 13؟

سيكون لكل عام يوم جمعة واحد على الأقل يتزامن مع تاريخ 13، وقد يصادف هذا التاريخ يوم الجمعة ثلاث مرات في السنة كأقصى حد.

وفي حين أن يوم الجمعة 13 قد يبدو كأنه ظاهرة نادرة، فإن التقويم الغريغوري يعني أن اليوم 13 من أي شهر من المرجح أن يقع في يوم الجمعة أكثر من أي يوم آخر من أيام الأسبوع.

ويمكن أن يحدث يوم الجمعة 13 على التوالي في فبراير/شباط ومارس/آذار، بشرط أن لا تكون السنة كبيسة.

وأطول مدة يمكن للمرء أن يمضيها دون رؤية يوم الجمعة 13 هي 14 شهراً، وبعد ذلك لا مجال لتجنبه.

وليكون الشهر مميزاً بيوم الجمعة 13، يجب أن يبدأ بيوم الأحد.

كم مرة سنشهد "الجمعة 13" في عام 2021؟

الجمعة 13 أغسطس/آب هي الجمعة 13 الوحيدة في عام 2021. وسيحدث هذا التاريخ مرة واحدة أيضا في عام 2022، عندما يصادف يوم الجمعة 13 الوحيد من العام في مايو/أيار.

والعام الماضي جاء يوم الجمعة 13 مرتين، إحداهما في نوفمبر/تشرين الثاني والآخر في مارس/آذار.