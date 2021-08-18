سياسة
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السعودية تتمنى لسفير تركيا التوفيق بتوطيد العلاقات ودفعها نحو "آفاق أرحب"
قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان بلّغ عبر وكيله "تمنياته للسفير التركي الجديد بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب".
السعودية تتمنى لسفير تركيا التوفيق بتوطيد العلاقات ودفعها نحو "آفاق أرحب"
وزير الخارجية السعودي يتمنى لسفير تركيا المعين لدى الرياض التوفيق في دفع العلاقات بين البلدين إلى "آفاق أرحب". / AA
18 أغسطس 2021

تمنى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، لسفير تركيا المعين لدى الرياض، فاتح أولو صوي، التوفيق في دفع العلاقات بين البلدين إلى "آفاق أرحب".

وقالت الخارجية السعودية، عبر حسابها على تويتر، إن "وكيل الوزارة لشؤون المراسم، السفير خالد بن فيصل السحلي، استقبل في ديوان الوزارة بالرياض الأربعاء، سفير تركيا المعين لدى المملكة، فاتح أولو صوي".

وأوضحت أن "السحلي" استقبل "أولو صوي" "نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية".

وتسلم "السحلي"، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماد "أولو صوي" سفيراً لتركيا لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقل "السحلي"، وفق البيان، "تمنيات وزير الخارجية السعودي للسفير التركي بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها إلى آفاق أرحب".

في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، بأن "مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي، استقبل بمكتبه، المندوب الدائم لتركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي (مقرها في جدة) السفير محمد متين آكـر".

وجرى خلال اللقاء، في جدة، "تبادل الأحاديث الودية ومناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، من دون تفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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