تمنى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، لسفير تركيا المعين لدى الرياض، فاتح أولو صوي، التوفيق في دفع العلاقات بين البلدين إلى "آفاق أرحب".

وقالت الخارجية السعودية، عبر حسابها على تويتر، إن "وكيل الوزارة لشؤون المراسم، السفير خالد بن فيصل السحلي، استقبل في ديوان الوزارة بالرياض الأربعاء، سفير تركيا المعين لدى المملكة، فاتح أولو صوي".

وأوضحت أن "السحلي" استقبل "أولو صوي" "نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية".

وتسلم "السحلي"، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماد "أولو صوي" سفيراً لتركيا لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقل "السحلي"، وفق البيان، "تمنيات وزير الخارجية السعودي للسفير التركي بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها إلى آفاق أرحب".

في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، بأن "مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي، استقبل بمكتبه، المندوب الدائم لتركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي (مقرها في جدة) السفير محمد متين آكـر".

وجرى خلال اللقاء، في جدة، "تبادل الأحاديث الودية ومناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، من دون تفاصيل.