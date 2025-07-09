تركيا
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رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع مسؤولين عراقيين أمن الحدود ومكافحة الإرهاب
توجه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن أمس الثلاثاء، إلى بغداد لإجراء سلسلة لقاءات ثنائية مع المسؤولين العراقيين. والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين.
رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع مسؤولين عراقيين أمن الحدود ومكافحة الإرهاب
لقاءات ثنائية في بغداد بين رئيس الاستخبارات التركية وكبار المسؤولين العراقيين / AA
9 يوليو 2025

كما التقى قالن وزير الدفاع ثابت بشار، ورئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وجاء موضوع "تركيا خالية من الإرهاب" على رأس جدول الأعمال، إذ جرى بحث الخطوات المشتركة المقبلة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وإزالة التهديدات الإرهابية، مع تأكيد الجانب العراقي دعمه الكامل لتركيا على مختلف المستويات.

كما ناقش الجانبان تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل وجهود تحقيق وقف إطلاق النار بينهما في ضوء المستجدات الأخيرة.

وفي ختام زيارته، التقى قالن رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سامان آغا أوغلو وعدداً من مسؤولي الجبهة لمناقشة الوضع الأمني في المناطق التركمانية بالعراق، والتحضيرات للانتخابات (العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025).

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـPKK وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ولفتت مصادر أمنية تركية إلى أن المسؤولين العراقيين أكدوا خلال اللقاءات دعمهم الكامل لتركيا، فيما جرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعلاقات بين البلدين، وفقاً للمصادر.

مصدر:TRT ARABI
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