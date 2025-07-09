كما التقى قالن وزير الدفاع ثابت بشار، ورئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وجاء موضوع "تركيا خالية من الإرهاب" على رأس جدول الأعمال، إذ جرى بحث الخطوات المشتركة المقبلة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وإزالة التهديدات الإرهابية، مع تأكيد الجانب العراقي دعمه الكامل لتركيا على مختلف المستويات.

كما ناقش الجانبان تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل وجهود تحقيق وقف إطلاق النار بينهما في ضوء المستجدات الأخيرة.

وفي ختام زيارته، التقى قالن رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سامان آغا أوغلو وعدداً من مسؤولي الجبهة لمناقشة الوضع الأمني في المناطق التركمانية بالعراق، والتحضيرات للانتخابات (العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025).

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـPKK وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ولفتت مصادر أمنية تركية إلى أن المسؤولين العراقيين أكدوا خلال اللقاءات دعمهم الكامل لتركيا، فيما جرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعلاقات بين البلدين، وفقاً للمصادر.