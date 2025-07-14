سياسة
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ترمب يعتزم الإعلان عن خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة ويقرر إرسال صواريخ باتريوت
كشفت مصادر أمريكية عن فحوى الإعلان المرتقب لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب اليوم الاثنين 14 يوليو/تموز، وذلك في أعقاب تأكيده أنه يعتزم بيع أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا.
ترمب يعتزم الإعلان عن خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة ويقرر إرسال صواريخ باتريوت
لم يحدد ترمب دول الاتحاد الأوروبي التي ستدفع ثمن المنظومات الصاروخية / AP
14 يوليو 2025

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر، أنّ ترمب يعتزم الإعلان عن خطة لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك أسلحة هجومية، منوها إلى أنه سيجري عرض الخطة الجديدة لتسليح كييف خلال اجتماع مع أمين عام الناتو مارك روته في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وذكر الموقع أنّ ذلك يمثل تحولاً كبيراً في سياسة ترمب، موضحاً أن خطته تتضمن بنداً بشأن إمكانية تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، تستطيع الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنها لا تعلم ما إذا كان قد جرى اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، لكن ترمب صرّح الأحد، في قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن، بأنّ الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا بأسلحة إضافية، بما في ذلك صواريخ باتريوت، وسيدفع ثمنها الاتحاد الأوروبي.

ووصف ترامب الصفقة بأنها "تجارية"، وقال إنّ "الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها، ونحن لا ندفع أي شيء مقابل ذلك، ولكننا سنرسلها، وسنرسل لها صواريخ باتريوت".

وتابع: "لم أتفق على العدد بعد، لكنهم سيحصلون على بعض منها لأنهم في حاجة إلى الحماية"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد دول الاتحاد الأوروبي التي ستدفع ثمن المنظومات الصاروخية.

ووجه ترمب انتقاداً حاداً للرئيس الروسي، قائلاً: "فلاديمير بوتين يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. هناك مشكلة حقيقة. وهذا لا يروق لي"، وذلك بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد أكد في وقت سابق، أنّ برلين تخطط لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت أمريكية الصنع، لتسليمها إلى أوكرانيا، وهو ما أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقاً، حينما قال إنّ "ألمانيا وافقت على دفع ثمن نظامي باتريوت".

مصدر:TRT Arabi
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