سياسة
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مقابل 100 دولار.. ما حقيقة حصول محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية في لبنان؟
أعلن الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، حصوله على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي في لبنان، وهو ما نفاه نقيب الموسيقيين في لبنان موضحاً "اللبس".. ما القصة؟
مقابل 100 دولار.. ما حقيقة حصول محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية في لبنان؟
يمكن لأي شخص الحصول على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان مقابل 100 دولار فقط، حسب صحف مصرية.  / AFP
26 أغسطس 2021

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مجدداً، بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي ولقب سفير الشباب العربي من لبنان، إلا أن بعض التصريحات أوضحت "اللبس" في تلك المعلومات.

فقد نفى رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد بوسعيد، ما أعلنه محمد رمضان، موضحاً أن "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان (أفضل)، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية"، وفق تصريحه لموقع "مصراوي" المحلي.

وتابع بوسعيد: "ما نُشر مجرد خلط ولخبطة، ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية".

وحول لقب السفير، أوضح بوسعيد أن "النقابة لا تمنح ذلك اللقب، ووجودي شخصياً كان باعتباره حفلاً فنياً ترعاه وزارة الثقافة".

وكان محمد رمضان قد أعلن في وقت سابق، حصوله على الدكتوراه الفخرية، مقدماً شكره لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبنانين، بالإضافة إلى المركز الثقافي الألماني في لبنان.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مرفقاً بصور لعدد من الشهادات.

لكن، صحيفة الشروق المصرية نشرت معلومات حول طبيعة "المركز الثقافي الألماني في لبنان"، مشيرة أنه جهة "غير رسمية"، ويمنح شهادة الدكتوراه لأي شخص يرغب في ذلك مقابل شروط بسيطة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الشروط تتلخص في تسديد 100 دولار أمريكي، وملء استمارة عضوية، وتقديم البيانات الشخصية الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أنها لم تجد أي "صلة مباشرة تشير إلى ارتباط المركز بدولة ألمانيا رسمياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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