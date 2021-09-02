سياسة
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"اشتراكات مدفوعة الأجر".. كيف يمكنك الربح من خلال تويتر؟
شركة تويتر تطلق اشتراكات مدفوعة الأجر في بعض الحسابات، في خطوة تهدف إلى توفير العائدات لمنتجي المحتويات، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة جمهورها. كما ستضيف لاحقاً حيّزاً حصرياً للتسجيلات الصوتية "سبايسز"، ونشرات إخبارية.
"اشتراكات مدفوعة الأجر".. كيف يمكنك الربح من خلال تويتر؟
سيتسنّى "للمؤثّرين" في مجال التجميل أو الرياضة العرض على مشتركيهم أن يصبحوا من كبار المتابعين / AA
2 سبتمبر 2021

أطلقت شركة تويتر اشتراكات مدفوعة الأجر في بعض الحسابات، مع أداة جديدة تهدف إلى توفير العائدات لمنتجي المحتويات، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة جمهورها والحدّ من اتّكالها على إيرادات الإعلانات.

وسيتسنّى لمن يُعرفون بالمؤثّرين على شبكات التواصل الاجتماعي، في مجال التجميل مثلاً أو الرياضة، العرض على مشتركيهم أن يصبحوا من "كبار المتابعين" (سوبر فولويرز) ويتلقّوا بذلك محتويات حصرية (من منشورات وتحليلات وغيرها)، مقابل اشتراكات بثلاثة أو خمسة أو عشرة دولارت في الشهر.

وقالت إستر كرووفرد المسؤولة عن المنتجات في شبكة التواصل الاجتماعي: "يمكنكم، بصفتكم من كبار المتابعين، أن تشاركوا في دردشات محصورة بأصحاب الاشتراكات مدفوعة الأجر".

وستُضيف تويتر لاحقاً حيّزاً حصرياً للتسجيلات الصوتية "سبايسز"، ونشرات إخبارية وإمكانية عدم الإفصاح عن هوية المستخدم، في جملة خطوات تعتزم إجراءها لاحقاً.

وفي بادئ الأمر، لن تقتطع الشركة، التي تتّخذ في سان فرانسيسكو مقرّاً لها، أكثر من 3% من العائدات. وسترفع هذه النسبة إلى 20% عندما يجني منِتج المحتوى أكثر من 50 ألف دولار.

وقد أُطلقت هذه الخاصية في الولايات المتحدة وكندا مع عدد محدود من منتجي المحتويات يستخدمون هاتف "آي فون" أو جهاز "آي باد" من "آبل"، على أن توسّع تدريجاً لمناطق جغرافية أخرى ومستخدمي الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

وفي مايو/أيار، كشفت تويتر عن "علبة البقشيش" (تيب جار) التي تسمح للمستخدمين بتقديم تبرّعات لحساباتهم المفضّلة.

ثم أطلقت الشركة في يونيو/حزيران عروض اشتراكات مدفوعة الأجر لمستخدميها في كندا وأستراليا الراغبين في الانتفاع من أدوات عملانية تتيح مثلاً تقسيم التغريدات في فئات أو مراجعة التغريدة قبل إرسالها.

وتسعى تويتر إلى استنباط سبل لدرّ العائدات من دون الاضطرار إلى نشر مزيد من الإعلانات.

وتضمّ الشبكة أكثر من 200 مليون مستخدم نشط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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