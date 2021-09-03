سياسة
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بايدن يأمر بفحص إمكانية نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق تخص تلك الهجمات الإرهابية على أمريكا"، وأمر الوكالات المختصة بفحص إمكانية ذلك.
بايدن يأمر بفحص إمكانية نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر
وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى لإجراء مراجعة رفع السرية / Reuters
3 سبتمبر 2021

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق لمكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة.

وذكر بايدن في بيان: "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق تخص تلك الهجمات الإرهابية على أمريكا".

وأضاف أنه "سيتواصل باحترام مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات، أرحب بأصواتهم وبصيرتهم ونحن نرسم طريقاً للمضي قدماً".

ووقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى لإجراء مراجعة رفع السرية.

وكتب في بيان: "يتطلب الأمر التنفيذي من المدعي العام الإفراج عن الوثائق التي رفعت عنها السرية علناً ​​خلال الأشهر الستة المقبلة".

تأتي هذه الخطوة بعد حوالي شهر من إصدار أكثر من 1600 شخص متضرر من الهجمات خطاباً يدعو بايدن إلى الامتناع عن الذهاب إلى جراوند زيرو في مدينة نيويورك للاحتفال بالذكرى السنوية للحدث ما لم ينشر وثائق ومعلومات إضافية.

بعد فترة وجيزة من رسالة بايدن، أعلنت وزارة العدل أنها ستراجع المعلومات والوثائق التي يمكن الكشف عنها للجمهور بعد أن جرى حجبها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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