قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، إن بلاده تستهدف علاقات اقتصادية مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل، بهدف تعزيز العلاقات القائمة.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير الإماراتي في فاعلية افتراضية أقامها المجلس الأطلسي الأمريكي (غير حكومي مقره واشنطن) مساء الثلاثاء، تتزامن مع مرور عام على توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، وأوردت تفاصيلها وكالة أنباء الإمارات.

وذكر بن طوق أن الإمارات "تسعى لزيادة العلاقات الاقتصادية مع إسر ائيل إلى أكثر من تريليون دولار. وقّعنا أكثر من 60 مذكرة تفاهم مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات".

وعام 2020 وقّعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تُعرف باسم "اتفاقات أبراهام"، تيمناً بنبي الله إبراهيم.

وزاد الوزير: "يوفر الاتفاق الإبراهيمي للسلام أرضية لتحقيق نمو استثنائي وإنجازات مهمة في الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، وانطلاق روابط التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين بوتيرة سريعة خلال وقت قياسي".

"وولّد الاتفاق فرصاً اقتصادية واسعة ومتنوعة للإمارات وإسرائيل"، حسب بن طوق، وقال: "تحقق خلال عام واحد تبادل تجاري غير نفطي جيّد بلغ 700 مليون دولار".

وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عدداً من القطاعات، مثل العلوم التكنولوجية وتقنيات الذكاء الصناعي والسياحة والقطاع اللوجستي والنقل والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والبحث والتطوير والزراعة الحديثة وحلول المياه والري.

وينظر الوزير الإماراتي أن استضافة بلاده لمعرض إكسبو 2020 دبي مطلع الشهر المقبل "تمثل فرصة لإعطاء دفعة كبيرة للعلاقات الإماراتية-الإسرائيلية وجذب أعداد أكبر من رجال الأعمال والشركات من إسرائيل لعرض منتجاتها".

وأعلنت الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطط لتعميق علاقاتها التجار ية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.