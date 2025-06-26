وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت المصادر والشهود بوجود 45 شهيداً، بينهم 4 من منتظري المساعدات الإنسانية، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 59.

وحسب مصادر طبية فإن "عدد الشهداء توزَّع على النحو التالي: 27 شهيداً في غزة والشمال، و18 شهيداً وسط قطاع غزة، و14 جنوب القطاع".

وأفادت المصادر بـ"وصول جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني بمدينة غزة؛ إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة البرش في بلدة جباليا شمالي القطاع"، وتابعت: "كما وصلت جثامين 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة؛ جراء غارتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا مجموعتَي مدنيين في شارع غزة القديم وعلى مفترق الحلبي بجباليا البلد".

ووفق مصادر طبية "ارتفع عدد شهداء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إلى 4، بعد استشهاد أحد المصابين بجراح خطيرة"، مشيرةً إلى "استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر؛ جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان".

ووسط القطاع، قالت مصادر طبية إن "14 فلسطينياً استُشهدوا، وأُصيب آخرون باستهداف من مسيَّرة إسرائيلية تجمع مواطنين في سوق دير البلح وسط قطاع غزة"، وتابعت: "استُشهد 3 فلسطينيين، وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات الإنسانية بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة قرب محور نتساريم".

والأربعاء، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن حصيلة ضحايا ما تُعرف بـ"آلية المساعدات الإسرائيلية الأمريكية"، خلال شهر، بلغت "549 شهيداً و4066 مصاباً و39 مفقوداً".

وقال شهود عيان، الخميس، إن "فلسطينياً استُشهد في قصفٍ مدفعيٍّ إسرائيلي على منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح"، وأضافوا: "أُصيب فلسطينيان بجروح إثر قصف مدفعي لجيش الاحتلال على مخيم البريج".

أما جنوب القطاع، فـ"استُشهد فلسطيني بقصف مسيَّرة إسرائيلية قرب منطقة المقابر غربي مدينة خان يونس"، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وأفادت مصادر طبية بـ"استشهاد فلسطيني من منتظري المساعدات بين مدينتَي رفح وخان يونس، فيما أُصيب عشرات بجراح"، كذلك "استُشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأُصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو عرب في المواصي بمحافظة خان يونس".

وقال شهود عيان إن "فلسطينيَّين استُشهدا في قصف إسرائيلي قرب عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس"، فيما "استُشهد فلسطيني بقصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط المستشفى الميداني الأردني غربي خان يونس"، حسب مصادر طبية.

كما أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة"، فيما قال شهود عيان إن "زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف على ساحل بحر مدينة خان يونس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكيٍّ، أكثر من 188 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.