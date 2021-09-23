نعى مجلس الجماعات اليهودية المغربية الكولونيل ماجور فيكتور أوحَيون، المغربي اليهودي الحاصل على أرفع رتبة عسكرية في تاريخ القوات المسلحة الملكية.

وكان الكولونيل، قبل تقاعده، رئيساً لقسم الطب الباطني بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالعاصمة الرباط، برتبة كولونيل ماجور، حسب موقع هسبريس المغربي.

وقال بيان لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، إن الرحيل المفاجئ لهذا “الرجل الجيّد خسارة كبيرة لعائلته، وجماعته، وللقوات المسلحة، وللمملكة”.

وأضاف المجلس: "كان مغربياً، يهودياً، مندمجاً داخل جماعته، وحياة مدينته، ثم داخل الجسم العسكري الذي دخله بمصادفة جميلة وترقى إلى مرتبة كولونيل ماجور ونال أسمى التشريفات بالمغرب والخارج”.

وواصل المصدر ذاته: “لقد نجح في أن يكون له مسار مهني مبهر كرئيس مصلحة طبية وفي التعليم، حيث كوّن بشغف أجيالاً من الأطباء العسكريين الشباب الذين يظلّون مدينين له طيلة حياتهم، بعدما نقل إليهم ليس فقط المعارف والمعرفة الطبية، بل أيضاً أساس الطب، بتمكينهم من تعليم قرب أسرة المرضى”.

وزاد مجلس الجماعات اليهودية: “كان الطب بالنسبة إليه أكثر من مهنة، كان رسالة يجب ألا تُجرى لأسباب خارجة عن الطب”.

وتابع نص النعي: “كان الكولونيل ماجور أوحيون موضِع اعتزاز كبير لدى الطائفة اليهودية المغربية".