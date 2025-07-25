جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدلبي، الجمعة، لقناة "الإخبارية السورية"، إذ أكد أن التنظيم استحوذ على موارد محافظة دير الزور.

وأشار إدلبي إلى أن الولايات المتحدة في تفاهم تام مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة.

وأفاد بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية وما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل

وأكد إدلبي أن الولايات المتحدة وفرنسا تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا.

وأردف بأن موقف المسؤولين الفرنسيين يُظهر استعداد باريس للضغط على التنظيم من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 عاماً في الحكم.