وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، واعتُمد خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من اليوم ذاته، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه.

وبموجب الحظر الجديد، تُمنع العمليات المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية كافة، سواء عبر التصدير أم الاستيراد أو حتى العبور عبر الأراضي السلوفينية.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان سلوفينيا وزيرين إسرائيليين شخصَين غير مرغوب فيهما، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي غير قادر حالياً على القيام بدوره بسبب الخلافات والانقسامات الداخلية".

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة حديثاً في ليوبليانا، روث كوهين دار، وأكدت في منشور عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة الدبلوماسية احتجاج على "تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة"، ودعت إسرائيل إلى وقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.