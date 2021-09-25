صرح قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد، بأن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني كان قد أبلغ قادة القوات المسلحة الإيرانية قبل اغتياله بـ3 أشهر، أنه نظّم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، وذلك بمساعدة الجيش الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف اللواء رشيد أن سليماني أبلغهم أنه أنشأ محوراً من 6 جيوش، يبدأ من الحدود الإيرانية، ويصل إلى شواطئ البحر المتوسط، وتتمركز هذه الجيوش والحشود الشعبية في مساحة تصل إلى أكثر من ألف و500 كيلومتر.

وكان قاسم سليماني قد ذكر حينها "أنه في حال أراد العدو استهداف نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولاً".

وأوضح اللواء رشيد أن هذه الجيوش هي حزب الله في لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، وقوات أنصار الله في اليمن الحوثيون، والحشد الشعبي في العراق، وجيش النظام السوري، وقال اللواء رشيد إن هذه الجيوش هي "القوة الرادعة أمام الاعتداءات على إيران".

وقد جرى اغتيال سليماني في ضربة جوية أمريكية في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي.