سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول بالحرس الثوري: قاسم سليماني قال إنه لدينا 6 جيوش خارج إيران
وصف قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، 6 جيوش خارج إيران من بينها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وجيش النظام السوري، بأنها "القوة الرادعة أمام الاعتداءات على إيران"، التي نظّمها قاسم سليماني.
مسؤول بالحرس الثوري: قاسم سليماني قال إنه لدينا 6 جيوش خارج إيران
اللواء غلام علي رشيد: "في حال أراد العدو استهداف نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولاً". / AFP
25 سبتمبر 2021

صرح قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد، بأن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني كان قد أبلغ قادة القوات المسلحة الإيرانية قبل اغتياله بـ3 أشهر، أنه نظّم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، وذلك بمساعدة الجيش الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف اللواء رشيد أن سليماني أبلغهم أنه أنشأ محوراً من 6 جيوش، يبدأ من الحدود الإيرانية، ويصل إلى شواطئ البحر المتوسط، وتتمركز هذه الجيوش والحشود الشعبية في مساحة تصل إلى أكثر من ألف و500 كيلومتر.

وكان قاسم سليماني قد ذكر حينها "أنه في حال أراد العدو استهداف نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولاً".

وأوضح اللواء رشيد أن هذه الجيوش هي حزب الله في لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، وقوات أنصار الله في اليمن الحوثيون، والحشد الشعبي في العراق، وجيش النظام السوري، وقال اللواء رشيد إن هذه الجيوش هي "القوة الرادعة أمام الاعتداءات على إيران".

وقد جرى اغتيال سليماني في ضربة جوية أمريكية في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us