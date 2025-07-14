الحرب على غزة
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استشهاد الصحفي الفلسطيني فادي خليفة في قصف للاحتلال على غزة
استشهد الصحفي الفلسطيني فادي خليفة يوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.
استشهاد الصحفي الفلسطيني فادي خليفة في قصف للاحتلال على غزة
جنازة لصحفي استشهد في غارة اسرائيلية على غزة - أرشيفية / Reuters
14 يوليو 2025

 وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما خليفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 225 صحفياً.

وفي سياق متصل، وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" 119 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال شهر مايو/أيار وحده، في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الماضي في سقوط أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة تشمل المجاعة التي أودت بحياة العديد، بينهم عشرات الأطفال.


مصدر:TRT ARABI
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