وفي روسيا، ضربت أمواج تسونامي تجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار مدينة سيفيرو كوريلسك الواقعة في منطقة ساخالين، وبلغ ارتفاع أقوى الأمواج المسجلة نحو خمسة أمتار، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء أن أمواج تسونامي ضربت سواحل جزيرة ماوي في هاواي الأمريكية وأيضا محافظة إيواتا شمال شرق اليابان.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت سلطات ولاية هاواي حالة الطوارئ، ودعا حاكم الولاية جوش غرين سكان المناطق الساحلية إلى الإخلاء "فوراً"، محذراً من أن موجات التسونامي قد تحيط بجميع جزر هاواي. وأكد أن الفيضانات باتت "حتمية"، في حين أعلنت السلطات إغلاق الموانئ، وأمر خفر السواحل بإخلائها من السفن التجارية.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سكان ولاية هاواي من احتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال العنيف، وأوضح في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال أن حالة "التحذير من تسونامي" سارية في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ الأمريكي، وأن اليابان معرضة للخطر أيضاً.

اليابان بدورها أصدرت تحذيراً من موجات تسونامي قد تصل إلى 3 أمتار على طول سواحل المحيط الهادئ، من جزيرة هوكايدو شمالاً إلى محافظة واكاياما جنوب شرق البلاد.

وسُجلت بالفعل موجات تراوحت بين 30 و50 سنتيمتراً في عدة مناطق، فيما دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى التوجه فوراً إلى أماكن مرتفعة والبقاء فيها حتى رفع جميع التحذيرات، محذرة من تكرار الموجات على مدى فترة طويلة.

وحثت السلطات المحلية في اليابان أكثر من 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد على الانتقال إلى مكان أكثر أمانا، حيث ضربت أمواج تسونامي أجزاء مختلفة من الساحل وتعطلت وسائل النقل في جميع أنحاء البلاد، وأصدرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أوامر إخلاء محلية تؤثر على 1.905.596 شخصًا في 21 محافظة، وكان أكبر عدد من النازحين قادمين من محافظات هوكايدو وكاناغاوا وواكاياما.

أما في إندونيسيا، أصدرت الهيئة الجيوفيزيائية تحذيراً من احتمال وصول موجات تسونامي بارتفاع أقل من نصف متر إلى بعض أجزاء البلاد، خاصة في منطقتي بابوا ومالوكو الشمالية وسولاويسي الجنوبية، خلال ساعات ما بعد الظهر.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في شمال جزر كوريل حيث اجتاح تسونامي مدينة ساحلية بعدما الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقالت حكومة منطقة ساخالين: "أُعلنت حالة الطوارئ في منطقة جزر كوريل الشمالية حيث وقع زلزال وتسونامي اليوم".

فيما أصدرت السلطات الصينية تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في مناطق عدة على سواحل البلاد الشرقية. وقال مركز الوقاية من التسونامي في بيان: "استناداً إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضراراً ببعض مناطق الصين الساحلية".

وفجر الأربعاء، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، وسط تحذيرات من موجات تسونامي تجتاح المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن مركز الزلزال على بُعد 119 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في شبه الجزيرة الروسية.

وذكر أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتراً وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، وجرى تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجة في المنطقة، أعقبتها تحذيرات من تسونامي. وحتى ساعة إعداد الخبر لم تصدر إفادات رسمية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.