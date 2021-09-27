سياسة
2 دقيقة قراءة
الأردن يستضيف اجتماعات مع النظام السوري لبحث سبل التعاون الاقتصادي
تستضيف العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات وزارية موسّعة مع النظام السوري، لبحث سبل التعاون الاقتصادي وإعادة فتح المعابر الحدودية أمام التجارة.
الأردن يستضيف اجتماعات مع النظام السوري لبحث سبل التعاون الاقتصادي
ستكون سوريا ممراً لنقل الكهرباء والغاز الطبيعي إلى لبنان، يسبقه فحص البنية التحتية. / Reuters
27 سبتمبر 2021

بدأت في العاصمة الأردنية عمان، الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية "سورية" موسعة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والنظام السوري في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الأردنية، ذكر أن تلك الاجتماعات تهدف إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعادة حركة التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية.

يأتي عقد الاجتماعات، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اتفاق وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر ووزير النفط لدى النظام السوري ولبنان، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وستكون سوريا ممراً لنقل الكهرباء والغاز الطبيعي إلى لبنان، يسبقه فحص البنية التحتية.

كما يشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، ونظرائهم من جانب النظام السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والكهرباء.

وأورد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، أنه من المتوقع "وضع تصور لسبل تأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، بخاصة في ضوء أوضاع عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة".

ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما "الجمرك القديم"، الذي يقابله معبر "الرمثا" من الجانب الأردني، و"نصيب" الذي يقابله معبر "جابر".

وبلغت أعداد السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us