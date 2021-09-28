سياسة
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حافلات من دمشق إلى مطار عمان.. الأردن تفتح حدودها البرية مع سوريا
أعلنت السلطات الأردنية، أن شركة الخطوط الملكية ستوفر خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا، اعتباراً من الأحد المقبل 3 أكتوبر/تشرين الأول.
حافلات من دمشق إلى مطار عمان.. الأردن تفتح حدودها البرية مع سوريا
شركة الخطوط الملكية ستوفر اعتباراً من الأحد المقبل 3 أكتوبر/تشرين الأول، خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا / Reuters
28 سبتمبر 2021

قالت وزارة النقل الأردنية، الثلاثاء، إن شركة الخطوط الملكية ستوفر اعتباراً من الأحد المقبل 3 أكتوبر/تشرين الأول، خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان توضيحي لبيان آخر لرئاسة الوزراء الأردنية، صدر في وقت سابق الثلاثاء، أن حافلاتها "ستنطلق مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي اعتباراً من الأحد، لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل".

ولم يحدد بيان وزارة النقل، موعداً لاستئناف الرحلات الجوية بين عمان ودمشق، ما يُعد تراجعاً ضمنياً عن إعلان الخطوط الملكية، أن الرحلات الجوية بين المدينتين ستستأنف الأحد.

وأكدت الوزارة "ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة، وضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية".

وكان الأردن قد أعلن ظهر اليوم عن استئناف شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، لرحلاتها من وإلى دمشق اعتباراً من 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد توقفها منذ عام 2012.

وقال بيان لرئاسة الوزراء: "اعتباراً من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمّان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".

واختتمت في عمان الثلاثاء، أعمال لجنة وزارية أردنية سورية كانت قد بدأت أعمالها، الاثنين، جرى خلالها الاتفاق على عدد من محاور للتعاون بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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