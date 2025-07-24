جاء ذلك في منشور له على حسابه بمنصة إكس، في الذكرى السنوية الخامسة لإقامة الصلاة مجدداً في جامع آيا صوفيا الكبير.

وأضاف الرئيس أردوغان: "الحمد لله كثيراً على جعلنا نرى قيامة آيا صوفيا مجدداً".

وفي 24 يوليو/تموز 2020، أُقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة بعد 86 عاماً من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس أردوغان، ونائبه السابق فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان السابق مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم مسجداً 481 عاماً، وجرى تحويله إلى متحف عام 1934، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.