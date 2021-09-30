أصبحت عائلة والتون الأمريكية، الأغنى في العالم عام 2021، إذ تُقدَّر ثروتها بنحو 238.2 مليار دولار.

ووفقاً لمؤشر وكالة بلومبرغ الأمريكية للميارديرات، فإن نحو نصف هذه الثروة مرتبط بأكبر بائع تجزئة في العالم، وهي الشركة التي أسسها سام والتون عام 1950.

لسنوات حافظت العائلة على استثماراتها هادئة، ولكن ثبت صعوبة ذلك لأنها تجني مليارات من خلال بيع الأسهم في وول مارت.

باعت العائلة نحو 6.5 مليار دولار من أسهم وول مارت منذ بداية عام 2020.

وتسلط عائلة والتون الضوء على اختياراتها من الأسهم، إذ تكشف عن امتلاكها الآن ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأسهم في نهاية يونيو/حزيران من خلال شركة غير معروفة تساعد على استثمار ثروة شركة وول مارت.

ووفقاً لإفصاحات من شركة الاستثمار العائلي WIT LLC، فقد استثمرت العائلة في الصناديق المتداولة في البورصة منخفضة التكلفة، مثل فانغارد للأسواق الناشئة، وصناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل.

لكن العائلة كشفت أيضاً عن حصص في شركات مثل أبولو غلوبال مانجمنت، وسنوفلاك، وبيندودو الصينية.