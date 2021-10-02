حذّرت سلطنة عُمان، مساء السبت، من تداعيات الإعصار المعروف باسم "شاهين" ومنحت الموظفين عطلة ليومين.

فيما أصدرت الإمارات "تدابير" أولية لمواجهة أي آثار محتملة للإعصار الذي يقترب من سواحل السلطنة، وأكدت السعودية أن تأثرها به "غير مباشر".

وحثّت السلطات في سلطنة عُمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الطوارئ للإيواء، السبت، مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية "شاهين" وتحوّلها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

من جانبها دعت اللجنة الوطنية العُمانية لإدارة الحالات الطارئة، إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة "شاهين" الأحد، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وتحت عنوان "تحذير"، قالت هيئة الطيران المدني العُمانية، في بيان، إنّ "الإعصار شاهين يستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان، ويبعد مركزه نحو 200 كم عن محافظة مسقط (العاصمة)".

وقالت إنّ "التأشيرات المباشرة (للإعصار) ستبدأ صباح الأحد، وستكون مصحوبة برياح شديد السرعة تتراوح بين 40 و60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جداً تؤدي لفيضان أودية، فضلاً عن أن البحر سيكون شديد الهيجان".

وأهابت بـ"الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

فيما أشارت وكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ سلطات البلاد قررت منح موظفي الدولة والقطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى، إجازة يومي الأحد والاثنين، "نظراً للأنواء المناخية الاستثنائية".

وفي الإمارات، أعلن الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنّ "بعض المناطق الساحلية الشرقية ستتأثر بالإعصار من الأحد حتى الثلاثاء"، داعياً قاطني تلك المناطق إلى اتباع "التدابير" التي ستُعلن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية "وام".

وأضاف الفريق: "كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، ستُعلن إجراءات وتدابير، من أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

وفي الرياض، نقلت قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية) عن المحلل في مركز الأرصاد بالمملكة عقيل العقيل، أن "تأثير إعصار شاهين على المملكة غير مباشر".

وأوضح العقيل: "خلال 48 ساعة، سيتحوّل الإعصار إلى منخفض جوي ينتج عنه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة".