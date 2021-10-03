سياسة
4 دقيقة قراءة
"وثائق باندورا".. قادة دول وحكومات أخفوا أصولاً في ملاذات ضريبية
كُشِف النقاب عن حجم الثروات والمعاملات السريّة لقادة وسياسيين عالميين، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية. وكشف التحقيق، الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الأحد، أنّ الكثير من قادة الدول أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية.
"وثائق باندورا".. قادة دول وحكومات أخفوا أصولاً في ملاذات ضريبية
 تسريب يكشف عن الثروات السرية لقادة عالميين / AFP
3 أكتوبر 2021

كُشِف النقاب عن حجم الثروات والمعاملات السرية لقادة وسياسيين ومليارديرات عالميين، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وكشف التحقيق، الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الأحد، أنّ الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني، ورئيس وزراء التشيك، ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية "أوفشور" (offshore)، لا سيّما لأغراض التهرّب الضريبي.

ويستند التحقيق الذي أُطلِق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحفي، إلى نحو 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور".

قادة سياسيون ومسؤولون حكوميون

تظهر أسماء نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقراً لها، وهي الملفات التي يُطلق عليها اسم "وثائق باندورا".

وتواجه بعض الشخصيات مزاعم بالفساد وغسيل الأموال والتهرّب الضريبي العالمي.

وورد في هذه الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أسّس ما لا يقل عن ثلاثين شركة "أوفشور"، في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً.

ويربط التسريب أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو.

وأظهرت الوثائق تمكُّن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرّب من دفع ضرائب ورسوم دمغة تُقدَّر بنحو 312 ألف جنيه إسترليني، وذلك إبّان شرائهم مكتباً في لندن، حيث اشترى الزوجان شركة تتخذ من ملاذ ضريبي مقراً لها، وتلك الشركة تملك المبنى.

فيما أودع رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أموالاً في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وعمل أعضاء الدائرة المقرّبة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات.

واستثمر رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، 22 مليون دولار في شركات وهمية استُخدِمت في تمويل شراء قصر "بيغو"، وهو دارة شاسعة في "موجان"، جنوب فرنسا.

وأظهرت الوثائق أنّ الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته، عملوا على تكديس ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من خلال شركات خارجية.

ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.

كيف وصلوا إلى الملفات السريّة؟

أقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات "أوفشور" و336 من القادة والمسؤولين السياسيين الكبار الذين أنشؤوا نحو ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر "فيرجين" البريطانية.

ولا تعاقِب القوانين على هذه الأفعال في غالبية دول العالم، لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعلّقة بمكافحة الفساد مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.

وتكشف الوثائق أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقراً لها، كانوا وراء عمليات الشراء.

وأنشأ المركز الأمريكي للنزاهة العامة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عام 1997، والذي أصبح كياناً مستقلاً عام 2017.

وتضمّ شبكة الاتحاد 280 صحافياً استقصائياً في أكثر من مئة دولة ومنطقة، فضلاً عن نحو مئة وسيلة إعلام شريكة.

وتعدّ هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us