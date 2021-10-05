دفع قرار شركة نايكي وقف عقود تسويق منتجاتها لدى المتاجر في إسرائيل تجار التجزئة إلى الشعور بالغضب، بعد أن أخبرتهم شركة السلع الرياضية العملاقة بوقف معاملاتها معهم وتسويقها منتجاتها بنفسها.

وسيؤثر قرار أشهر العلامات التجارية الرياضية في العالم وفي إسرائيل على عمل المئات من المتاجر الرياضية المحلية في الأراضي المحتلة. وأعلنت الشركة دخول القرار حيز التنفيذ في 31 مايو/أيار 2022.

وفي خطاب أرسلته نايكي إلى أصحاب المتاجر الإسرائيلية الأحد أوضحت: "بعد مراجعة شاملة أجرتها شركة نايكي وبالنظر إلى السوق المتغيرة، قررنا أن ستمرارية العمل بيننا وبينكم لم تعد تتناسب مع أهداف الشركة وسياستها".

وتأتي الخطوة ضمن خطة نايكي لتقليل عدد المتاجر التي تتعامل معها، وتوجيه عملائها إلى شراء الأحذية والملابس والمعدات الرياضية من موقعها الإلكتروني والمتاجر المملوكة لها.

وترى الشركة أنه بإمكانها تحقيق أرباح أعلى بكثير من خلال إدارة عملية المبيعات بأكملها بنفسها.

وكانت نايكي أنهت علاقتها التجارية مع شركة أمازون العملاقة عام 2019.

وعلى الرغم من الانعكاس الإيجابي للقرار على إيرادات الشركة تقول المتاجر في إسرائيل إن الخطوة ستضر بقدرتهم على التربح. وربما ستدفع البعض إلى اللجوء إلى الموردين المستقلين للحصول على منتجات نايكي، ما سيؤدي بدوره إلى رفع الأسعار.