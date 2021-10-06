أعلنت السلطات الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى زيادة بمعدلات جرائم القتل في التاريخ الحديث.

جاء ذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصائيات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكر المركز أن جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 30 بالمئة بين 2019 و2020، لافتاً إلى أنها أعلى زيادة مسجلة في التاريخ الحديث.

ووفق بيانات المركز فإن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة قد ارتفع من نحو 6 جرائم قتل لكل 100.000 شخص في عام 2019 إلى 7.8 لكل 100.000 شخص في عام 2020.

ولاحظ الباحثون في المركز أن معدل جرائم القتل لعام 2020 البالغ 7.8 هو أعلى معدل مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 1995، لكنه لا يزال أقل بكثير من المعدلات في أوائل الثمانينيات، والتي تجاوزت 10 جرائم قتل لكل 100.000 شخص.

ولفت المركز إلى أن أكبر زيادة سابقة في نسبة جرائم القتل في الولايات المتحدة كانت 20% من عام 2000 إلى عام 2001 بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.