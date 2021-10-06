سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفعت 30% خلال عام.. أمريكا تسجل أعلى زيادة بجرائم القتل في التاريخ الحديث
سجلت الولايات المتحدة أعلى زيادة في معدلات جرائم القتل في التاريخ الحديث، إذ ارتفع المعدل من نحو 6 جرائم قتل لكل 100.000 شخص عام 2019، إلى 7.8 لكل 100.000 شخص عام 2020.
ارتفعت 30% خلال عام.. أمريكا تسجل أعلى زيادة بجرائم القتل في التاريخ الحديث
لاحظ الباحثون أن معدَّل جرائم القتل لعام 2020 البالغ 7.8 هو أعلى معدل مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 1995 / Reuters
6 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى زيادة بمعدلات جرائم القتل في التاريخ الحديث.

جاء ذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصائيات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكر المركز أن جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 30 بالمئة بين 2019 و2020، لافتاً إلى أنها أعلى زيادة مسجلة في التاريخ الحديث.

ووفق بيانات المركز فإن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة قد ارتفع من نحو 6 جرائم قتل لكل 100.000 شخص في عام 2019 إلى 7.8 لكل 100.000 شخص في عام 2020.

ولاحظ الباحثون في المركز أن معدل جرائم القتل لعام 2020 البالغ 7.8 هو أعلى معدل مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 1995، لكنه لا يزال أقل بكثير من المعدلات في أوائل الثمانينيات، والتي تجاوزت 10 جرائم قتل لكل 100.000 شخص.

ولفت المركز إلى أن أكبر زيادة سابقة في نسبة جرائم القتل في الولايات المتحدة كانت 20% من عام 2000 إلى عام 2001 بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us