الهجمات على إيران
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"ستدفع ثمناً باهظاً إذا شنَّت هجوماً آخر".. خامنئي: وجَّهنا صفعة قوية إلى الولايات المتحدة
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بلاده وجَّهت "صفعة قوية" إلى واشنطن، مهدداً باستهداف القواعد الأمريكية في حال تنفيذ هجمات أخرى عليها، ومتوعداً بدفع أمريكا "ثمناً باهظاً".
"ستدفع ثمناً باهظاً إذا شنَّت هجوماً آخر".. خامنئي: وجَّهنا صفعة قوية إلى الولايات المتحدة
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يتحدث بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل / Reuters
26 يونيو 2025

جاء ذلك في فيديو نشره التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، في أول خطاب لخامنئي بعد وقف إطلاق النار المعلن عقب العدوان الإسرائيلي على إيران وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية فيه.

وأشار خامنئي إلى أن إيران حققت نصراً على إسرائيل، وقال: "خارت قوى الكيان الصهيوني (إسرائيل) تقريباً، وسُحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية"، وأضاف: "دخل النظام الأمريكي في حرب مباشرة لأنه شعر بأن الكيان الصهيوني سيُمحق بالكامل ما لم يتدخل. تدخّل لإنقاذه ولم يحقّق أيّ إنجاز".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة شنت هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية، ما يستوجب المساءلة في المحاكم الدولية، مشدداً على أن واشنطن لم تتمكن من إنجاز "شيء مهم". وأشار إلى أن إيران انتصرت ووجَّهت "صفعةً قويّة" إلى الولايات المتحدة، مبيناً أنها شنّت هجوماً على قاعدة “العديد” المهمة لواشنطن في قطر، معتبراً أن ذلك ليس "حادثاً بسيطاً، بل حدث كبير".

وقال خامنئي إن الولايات المتحدة ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا شنت هجوماً آخر على إيران، محذراً من أن إيران لديها "إمكانية الوصول إلى المراكز الأمريكية الرئيسية" في المنطقة، وأوضح أنه "إذا وقع أي عدوان فسيدفع العدو بالتأكيد ثمناً باهظاً"، وتوعَّد بالرد على أي هجوم على بلاده باستهداف القواعد الأمريكية مراراً.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنَّت إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

 ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT ARABI
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