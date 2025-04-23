وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، في خبر عاجل مقتضب عبر منصة إكس: "6 غارات للعدو الأمريكي على منطقة سهلين بمديرية آل سالم" بمحافظة صعدة (شمال).

ولم تتوفر على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية. وحتى الساعة 22:30 "ت.غ" لم تصدر إفادة أمريكية في هذا الشأن.

وفجر الخميس، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن “عدواناً أمريكياً جديداً استهدف صنعاء”، وأضافت: "نفَّذ العدو الأمريكي 6 غارات على منطقة براش شرقي جبل نقم شرق صنعاء”.

ولليوم الثاني على التوالي، تتعرض صعدة لغارات أمريكية، إذ طالتها هي ومحافظة الحديدة (غرب) غارات مماثلة مساء الثلاثاء، وفق الحوثيين.

وفي اليوم نفسه، قالت الجماعة اليمنية إنها أسقطت بصاروخ أرض-جو طائرة مسيّرة أمريكية من نوع MQ_9، واستهدفت بصواريخ وطائرات مسيّرة حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، رصدت الأناضول نحو 1000 غارة أمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.