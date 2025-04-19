الحرب على غزة
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متحدث باسم نتنياهو: لا يمكن استعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة
قال عومر دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، إن استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة دفعة واحدة "أمر غير واقعي حالياً"، معتبراً أن الحديث عن صفقة شاملة بهذا السياق ليس سوى "خدعة دعائية للتأثير على الرأي العام".
متحدث باسم نتنياهو: لا يمكن استعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
19 أبريل 2025

وفي مقابلة مع القناة 12 العبرية، أشار دوستري إلى تمسّك الحكومة الإسرائيلية بمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي يقضي بالإفراج عن نصف الأسرى الأحياء أولاً، وتأجيل الإفراج عن الباقين إلى المرحلة النهائية من الصفقة، زاعماً أن الضغط العسكري يُنتج نتائج، وأن القضاء على حماس سيجري فور استعادة الأسرى.

وتقدّر إسرائيل عدد أسراها في غزة بـ59، بينهم 24 على قيد الحياة، بينما تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، في ظل ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي. وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قد انتهت في مارس 2025، قبل أن يتنصل نتنياهو من استكماله ويستأنف العدوان على غزة، تلبية لضغوط من جناح حكومته المتطرف.

وفي الملف الإيراني، أكد دوستري أن تل أبيب "لن تسمح لطهران بامتلاك قنبلة نووية"، ملوّحاً بخيارات بديلة في حال فشل المسار الدبلوماسي. وجاءت تصريحاته تزامنًا مع استضافة روما الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، عقب جولة أولى جرت في مسقط السبت الماضي، في ظل محاولات لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

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