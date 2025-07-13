سياسة
2 دقيقة قراءة
أستراليا ترجح تجسس الصين على مناوراتها مع واشنطن.. وتحذر من مساعي بكين لإنشاء قاعدة عسكرية
رجحت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، تجسس الصين على مناورات عسكرية مشتركة من المقرر أن تجريها مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، وحذّرت من مساعي بكين لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، وهو ما تنفيه الأخيرة وتصفه بأنه "رواية كاذبة".
أستراليا ترجح تجسس الصين على مناوراتها مع واشنطن.. وتحذر من مساعي بكين لإنشاء قاعدة عسكرية
حذّرت الحكومة الأسترالية من مساعي بكين لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ / Reuters
13 يوليو 2025

وجاءت التصريحات على لسان وزير الصناعات الدفاعية الأسترالية وشؤون جزر المحيط الهادئ، بات كونروي، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى الصين، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 30 ألف جندي من 19 دولة في مناورات "سيف التعويذة"، التي تُجرى كل عامين، وتنطلق الأحد في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة.

وقال كونروي في مقابلة مع هيئة البث الأسترالية "ABC" إنّ "الجيش الصيني يراقب هذه المناورات منذ عام 2017، وسيكون من غير المعتاد ألا يفعل ذلك هذه المرة"، مضيفاً أننا "سنراقب أنشطتهم بطبيعة الحال، ونرصد أي وجود لهم في جميع أنحاء أستراليا".

وأوضح أن هدف الصين من مراقبة هذه التدريبات هو "جمع معلومات استخباراتية حول الإجراءات العسكرية، وأنظمة الاتصال، والمعدات الإلكترونية المستخدمة"، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي تسرب للمعلومات.

وتُعد منطقة جنوب المحيط الهادئ ذات أهمية استراتيجية متزايدة، وتشهد تنافساً محموماً بين الصين من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، قال كونروي إن بكين "تسعى لتأمين قاعدة عسكرية في منطقة المحيط الهادئ"، مضيفاً أن أستراليا "تبذل جهداً كبيراً لتكون الشريك الأمني المفضل لدول المنطقة".

وكانت الصين وقعت اتفاقية أمنية سرية مع جزر سليمان في عام 2022، أثارت مخاوف في كانبيرا وواشنطن من إمكانية استخدامها لإنشاء قاعدة عسكرية دائمة، رغم نفي بكين ذلك.

وأكد كونروي أن بلاده تسعى إلى "منطقة متوازنة لا يهيمن عليها أحد ولا تهيمن عليها قوة واحدة"، في حين رفضت السفارة الصينية في فيجي مؤخراً اتهامات أستراليا، ووصفتها بأنها "ادعاءات زائفة بدوافع خفية".

وضخت بكين استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في دول جزر المحيط الهادئ، شملت بناء ملاعب رياضية ومستشفيات وطرقاً وقصوراً رئاسية، كما نجحت في استقطاب دول مثل كيريباتي وجزر سليمان وناورو إلى صفها بعد قطعها علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us