صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين على تشريع يهدف إلى منع المُلاك السعوديين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد من إبرام صفقات رعاية مربحة للغاية، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن القرار الذي يعلّق بشكل مؤقت اتفاقيات الرعاية الربحية جاء خلال اجتماع طارئ بحضور الأندية العشرين المُشكّلة للدوري الإنجليزي الممتاز، وصوتت لصالحه أغلبية من 18 نادياً، فيما عارضه نادي نيوكاسل وامتنع نادي مانشستر سيتي عن التصويت.

واعتبر نادي نيوكاسل أن التعديل الجديد "غير قانوني" و"يحد من المنافسة"، كما حذر من أن القرار سيؤثر على الأندية الأخرى مستقبلاً.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) استحواذه مع شركاء آخرين على نادي نيوكاسل بنسبة 100%، وبذلك أصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي.

وسيجري تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، وجيمي روبن من شركة "آر بي سبورتس آند ميديا"، عضوين في مجلس الإدارة.

وفي 2020 دخل الصندوق مراحل متقدمة لشراء النادي، لكن الصفقة انهارت في 30 يوليو/تموز من نفس العام، بعدما ووجهت الصفقة آنذاك بانتقادات حادة من مشجعي النادي بسبب سجل حقوق الإنسان في السعودية.

وعزا الصندوق السعودي انهيار الصفقة في حينه إلى بطء إجراءات التدقيق وطولها من جانب مجلس إدارة النادي والحكومة البريطانية.

وهذه ليست التجربة الخليجية الوحيدة في شراء الأندية، فيمتلك مُلاك قطريون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يمتلك مُلاك إماراتيون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.