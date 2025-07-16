وقال الجيش في بيان، إنه "أغار على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق"، دون أن يحدد طبيعة الأضرار.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران أمنيان سوريان لوكالة رويترز بأن الغارة استهدفت مبنى وزارة الدفاع السورية في قلب العاصمة، بينما ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن الهجوم أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد تحدثت في وقت سابق عن دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، وأشارت إلى أن التحقق جارٍ للتأكد من طبيعته وخلفياته.

وتواصل إسرائيل لليوم الثاني انتهاكاتها لسيادة سوريا، إذ تشنّ منذ الثلاثاء غارات جوية على محافظتي السويداء ودرعا جنوبي البلاد.

وتزامنت الهجمات الإسرائيلية على السويداء مع مباشرة قوات تابعة للجيش السوري ووزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، الدخول إلى مدينة السويداء، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لضبط الأمن بها عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، فإن الأخيرة تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.