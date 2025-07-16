سوريا الجديدة
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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدخل مجمع الأركان العامة بدمشق ويعزز قواته على الحدود مع سوريا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تنفيذ غارة استهدفت مدخل مجمع الأركان العامة في العاصمة دمشق، عقب تحذير وجَّهه إلى الحكومة السورية طالبها خلاله بسحب قواتها من مدينة السويداء، التي تشهد قتالاً دموياً متواصلاً لليوم الرابع.
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدخل مجمع الأركان العامة بدمشق ويعزز قواته على الحدود مع سوريا
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية وسط مدينة السويداء في سوريا / AA
16 يوليو 2025

وقال الجيش في بيان، إنه "أغار على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق"، دون أن يحدد طبيعة الأضرار.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران أمنيان سوريان لوكالة رويترز بأن الغارة استهدفت مبنى وزارة الدفاع السورية في قلب العاصمة، بينما ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن الهجوم أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد تحدثت في وقت سابق عن دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، وأشارت إلى أن التحقق جارٍ للتأكد من طبيعته وخلفياته.

وتواصل إسرائيل لليوم الثاني انتهاكاتها لسيادة سوريا، إذ تشنّ منذ الثلاثاء غارات جوية على محافظتي السويداء ودرعا جنوبي البلاد.

وتزامنت الهجمات الإسرائيلية على السويداء مع مباشرة قوات تابعة للجيش السوري ووزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، الدخول إلى مدينة السويداء، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لضبط الأمن بها عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، فإن الأخيرة تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مصدر:TRT Arabi
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