جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، إذ أكد ساعر اهتمام إسرائيل بتوسيع اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع الدول العربية، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل تطمح إلى إقامة علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع جيرانها، مجدداً موقف بلاده الرافض للتنازل عن مرتفعات الجولان في إطار أي تسوية سلام.

تأتي تصريحات ساعر في ظل استمرار إسرائيل بشن هجمات على لبنان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما شهدت سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 انتهاء حكم نظام البعث بعد 61 عاماً، منها 53 سنة تحت حكم أسرة الأسد، إثر سيطرة فصائل سورية على كامل البلاد.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعدما شنت إسرائيل -بدعم أمريكي- في 13 يونيو/حزيران، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وخلّف مئات القتلى والجرحى.















