وأشارت القناة السابعة العبرية إلى أن جونسون زار مستوطنة "آريئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وادعى خلال الزيارة أن الضفة "ملك للشعب اليهودي".

ولفتت القناة العبرية إلى أنّ وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة جونسون زار مستوطنة "آريئيل"، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، وتعميق المعرفة بمنطقة الضفة الغربية.

وتابعت: "جونسون هو ثالث أهم شخصية في الحكومة الأمريكية وفقاً للدستور الأمريكي، وأرفع مسؤول يزور الضفة الغربية بصفته الرسمية".

وخلال الزيارة، شارك جونسون في فاعلية غرس بعض الأشجار بالمستوطنة، إلى جانب 15 عضواً آخر من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفق القناة العبرية التي ادعت أن "الزيارة رمز للشراكة بين البلدين ودعم حق شعب إسرائيل في السيادة على أرضه".

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال جونسون: "كل ركن من أركان هذا البلد هو مهم لنا، وكوننا هنا في مهد إيماننا، فهذا الأمر بالغ الأهمية".

ونقلت القناة عن يائير شتافون، رئيس بلدية آريئيل قوله: "نحن في لحظة تاريخية من القيم المشتركة والصداقة العميقة والشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين الولايات المتحدة ويهودا والسامرة، مهد التاريخ اليهودي".

“تشجيع لجرائم الاستيطان”