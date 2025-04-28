تركيا
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أردوغان: غزة ستبقى فلسطينية ونأمل خفض التوتر بين باكستان والهند
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قطاع غزة، شأنه شأن القدس الشرقية والضفة الغربية، هو "ملك للشعب الفلسطيني" وسيظل كذلك إلى الأبد.
أردوغان: غزة ستبقى فلسطينية ونأمل خفض التوتر بين باكستان والهند
أردوغان: غزة ستظل أرضًا فلسطينية إلى الأبد / AA
28 أبريل 2025

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الاثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية انعقد برئاسته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "غزة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية ملك للشعب الفلسطيني، وسيظل إخواننا الغزيون يعيشون في الأرض التي ولدوا عليها إلى الأبد بإذن الله".

وشدد الرئيس التركي على أن الجميع يجب أن يدركوا أنه "لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال سفك المزيد من الدماء، أو قتل مزيد من الأطفال، أو ترك الناس جائعين وعطشى وبدون دواء في غزة"، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لا يمكن أن تحقق أمناً أو استقراراً.

وفي سياق متصل، انتقد أردوغان الأصوات التي توجه انتقادات لسياسات حكومته تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: "لا قيمة للانتقادات الصادرة عن الذين كانوا حتى وقت قريب يصفون المقاومة الفلسطينية بالإرهاب".

كما تناول الرئيس التركي خلال خطابه التوتر المتصاعد بين باكستان والهند، داعياً إلى التهدئة، وقال: "نرغب في أن يجري خفض التوتر المتزايد بين باكستان والهند بأسرع وقت ممكن قبل أن يبلغ أبعاداً أكثر خطورة".

وفي ختام كلمته، قدم أردوغان تعازيه للشعب الإيراني في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس، معرباً عن تضامن بلاده مع أسر الضحايا والشعب الإيراني.

مصدر:AA
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