تركيا
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معرض آيدف 2025.. تركيا تكشف عن "طيفون بلوك 4" أول صاروخ فرط صوتي
أزاحت شركة روكيتسان التركية، يوم الثلاثاء، الستار عن أول صاروخ فرط صوتي من إنتاجها، خلال مشاركتها في النسخة السابعة عشرة من معرض الصناعات الدفاعية الدولي (آيدف 2025) المقام في إسطنبول.
معرض آيدف 2025.. تركيا تكشف عن "طيفون بلوك 4" أول صاروخ فرط صوتي
كشفت شركة "روكيتسان" التركية عن أول صاروخ فرط صوتي خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" / Reuters
منذ يوم واحد

ويحمل الصاروخ الجديد اسم طيفون بلوك 4، ويبلغ طوله 10 أمتار ويزن نحو 7200 كيلوغرام.

وخلال مراسم الكشف عنه، أكد المدير العام لشركة روكيتسان، مراد أكينجي، أن الصاروخ يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة تركيا بمجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن سرعته الفائقة تجعله أحد أبرز عناصر الردع في ساحة المعركة، دون الإفصاح عن مداه.

وأشار أكينجي إلى أن المنتجات الجديدة التي عرضتها الشركة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الجيش التركي وجيوش الدول الصديقة، مشدداً على أن التطورات الأخيرة أظهرت أهمية الصواريخ فرط الصوتية في الحروب الحديثة.

من جانبه، صرح قائد القوات البرية التركية سلجوق بيرقدار أوغلو بأن امتلاك أنظمة صاروخية متطورة يُعَدّ ركيزة أساسية في تعزيز قوة الردع، مضيفاً أن الجيش التركي سيبدأ بتضمين صاروخ طيفون بلوك 4 في ترسانته قبل نهاية العام الحالي.

كما كشفت روكيتسان عن مجموعة جديدة من المنتجات الدفاعية، أبرزها صاروخ جو-جو بعيد المدى باسم غوك بورا، مزوّد بمحرك نفاث وقادر على إصابة أهداف تتجاوز 100 ميل وخارج مدى الرؤية، إضافة إلى ذخيرة متسكعة تحمل اسم أرَن بمدى يصل إلى 100 كيلومتر، وصاروخ جو-أرض من طراز آر 300 بمدى يتجاوز 500 كيلومتر.

وكان معرض آيدف 2025 قد انطلق في وقت سابق الثلاثاء بمشاركة وزراء من 33 دولة، وأكثر من 120 نائب وزير ورؤساء أركان وقادة قوات، إلى جانب وفود رسمية من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المعرض أجنحة تمثل 44 دولة، وتشارك فيه أكثر من 400 شركة دولية لعرض أحدث منتجاتها الدفاعية. ومن المقرر أن يستمر حتى 27 يوليو/تموز الجاري، في مركز إسطنبول للمعارض.

مصدر:TRT Arabi
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