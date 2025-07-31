بدا المشهد وكأنه استعراض ناري محسوب، بطيء الزحف لكنه موجّه بدقة عالية، لم يكن مفاجئاً أو مباغتاً، بل مُتوقع بدقّة غير معهودة.

لم يكن هذا التنبّه ثمرة تسريب استخباراتي أو تراخٍ إيراني في تنفيذ الضربة، بل نتيجة شبكة إقليمية واسعة من الرادارات ومنظومات الإنذار المبكر التي طوّرتها إسرائيل على مدى سنوات، لتُشكّل درعاً استباقياً يُبقي عيونها مفتوحة دوماً على السماء الشرقية.

كشفت هذه المواجهة، بشكل غير مسبوق، عن مركزية "الإنذار المبكر" في العقيدة الدفاعية الإسرائيلية، ليس بوصفه أداة مراقبة فقط، بل حلقة أولى حاسمة تسبق قرار الاعتراض، وتحدّد اللحظة الفاصلة بين التهديد والانفجار.

لكن هذه الحلقة لم تكن سوى بداية لمصفوفة دفاعية متعددة الطبقات، مرنة ومتشابكة، هدفها لا يقتصر على حماية المجال الجوي، بل يمتد إلى ضمان استمرارية الحياة المدنية وسط أمطار من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

في هذا المقال، نرصد بنية المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، من أنظمة الرصد والإنذار إلى وسائط الاعتراض، ونقيّم جاهزيتها وكفاءتها من خلال أبرز اختباراتها الميدانية، التي بدأت من جنوب لبنان وغزة، مروراً بعملية "طوفان الأقصى"، و"الوعد الصادق" الإيرانية، وصولاً إلى المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، التي كشفت عن قدرات هذه المنظومة... كما كشفت عن حدودها.

لمحة حول منظومة الإنذار المبكر والدفاع الجوي الإسرائيلي

تُعدّ منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلية الركيزة المركزية في بنيتها الدفاعية الجوية، إذ تمنح سلاح الجو القدرة على رصد التهديدات قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية، وتوفر نافذة زمنية حاسمة للتشخيص والاعتراض.

تعتمد هذه المنظومة على شبكة من الرادارات المتقدمة، الإقليمية والمحلية، التي تُغطي المجال الجوي بطبقات متعددة، وتُدار ضمن نظام قيادة وتحكم مركزي عالي الكفاءة.

في قلب هذه الشبكة تقف رادارات "جرين باين" (Green Pine) من طراز EL/M-2080، وهي رادارات من نوع AESA بعيدة المدى، صُمّمت خصيصاً لرصد وتتبع الصواريخ الباليستية منذ لحظة إطلاقها، وتُشكّل جزءاً أساسياً من منظومة "حيتس" الدفاعية، ويمكنها اكتشاف أهداف تتجاوز مسافتها 500 كيلومتر.

على المستوى التكتيكي، تبرز رادارات منظومة "القبة الحديدية" من طراز EL/M-2084، المعروفة باسم "راز"، وهي رادارات متعددة المهام تُستخدم لرصد الصواريخ قصيرة المدى، وقذائف الهاون، والطائرات المسيّرة. بفضل سرعة معالجتها ودقتها العالية، تُعد هذه الرادارات مثالية للانتشار الميداني على خطوط التماس وفي المناطق الحيوية.

ولتغطية الفجوات الرادارية في الطبقات المنخفضة، إذ تنشط عادة الصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة الصغيرة، لجأت إسرائيل إلى حلول رصد جوية، أبرزها بالونات الإنذار الثابتة.

يُعد "بالون ديمونا" المنتشر فوق منشآت الجنوب، و"بالون ندى السماء" (Sky Dew) المحلق في أجواء الشمال، من أبرز هذه الوسائل.

زُوّدت هذه البالونات برادارات متطورة مشتقة من "جرين باين"، ما يتيح لها رصد الأهداف ذات البصمة الرادارية المنخفضة على ارتفاعات منخفضة جداً، في مهمة تُخفف العبء عن طائرات الإنذار المبكر من طراز "نحشون إيتام" (Gulfstream G550)، التي لا يمكنها التحليق المستمر بالكفاءة نفسها.

وتُشرف مديرية "حوما" (أي "الجدار")، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على تطوير هذه المنظومة المتشابكة، بالتعاون مع شركات صناعات عسكرية مثل "رفائيل"، و"إلتا"، و"الصناعات الجوية الإسرائيلية".

لا تقتصر مهام "حوما" على التصنيع، بل تشمل دمج الرادارات، وتنسيق طبقات الاعتراض، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة لتواكب التهديدات الناشئة والتحولات الميدانية المستمرة.

شبكة اعتراض متعددة الطبقات

لم تكن منظومة الإنذار المبكر لتؤدي دورها الحاسم لولا ارتكازها على شبكة اعتراض صاروخي متعددة الطبقات، يعود الأساس المفاهيمي لهذه الشبكة إلى صدمة حرب الخليج عام 1991، عندما سقطت صواريخ "سكود" العراقية في قلب تل أبيب.

هذه الضربة دفعت نحو إطلاق مشروع "حيتس" (Arrow) بالتعاون مع الولايات المتحدة، لتأسيس أول منظومة دفاعية ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

منذ ذلك الحين، بنت إسرائيل عقيدتها الدفاعية على مبدأ "الدرع متعدد الطبقات"، إذ تتوزع مهام الاعتراض بين منظومات متخصصة تغطي طيفاً واسعاً من التهديدات، من المسيّرات وقذائف الهاون إلى الصواريخ الباليستية العابرة للغلاف الجوي.

تبدأ هذه الشبكة بمنظومة "الشعاع الحديدي" (Iron Beam)، التي تعتمد على سلاح ليزري عالي الطاقة لاعتراض المسيّرات وقذائف الهاون والصواريخ القصيرة جداً.

دخلت هذه المنظومة الخدمة التجريبية لأول مرة خلال المواجهات الأخيرة على جبهتي غزة ولبنان في 2024، تليها منظومة "القبة الحديدية" (Iron Dome)، الأكثر شهرة في اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، والتي جرى تطويرها عقب حرب يوليو/تموز 2006.

في الطبقة المتوسطة، تعمل منظومة "مقلاع داوود" (David’s Sling) لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى مثل صواريخ "زلزال" الإيرانية.

وفي المستوى ذاته، دخلت منظومة "باراك-MX" الخدمة الفعلية في يونيو/حزيران 2024 خلال الحرب مع إيران. وهي منظومة مرنة تعمل ضد الصواريخ والطائرات والطائرات المسيّرة، وتُستخدم لتعزيز التغطية الجوية فوق المواقع الحيوية.

تشكل منظومتَا "حيتس-2" و"حيتس-3" (Arrow-2/3) قمة الهرم الدفاعي. حيتس-2 مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي، أما حيتس-3 فمخصصة للتعامل مع التهديدات العابرة للغلاف، مثل صواريخ "شهاب" و"خُرمشهر"، إذ تعترضها على ارتفاعات شاهقة خارج الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى توليد ظواهر بصرية يمكن رؤيتها في أجزاء واسعة من المنطقة.

ومع تصاعد التهديدات من العمق الإيراني، وخصوصاً قبيل تنفيذ عملية "الوعد الصادق 2"، نشرت الولايات المتحدة بشكل عاجل منظومة THAAD للدفاع الجوي في إسرائيل، لتوفير طبقة إضافية ضد الصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وقد سبقت هذه الخطوة بنية رادارية متقدمة عبر نشر رادار AN/TPY-2 عالي القدرة في قاعدة "كيرين" (القرن) في النقب، ما وفّر لإسرائيل تغطية استشعار تمتد لآلاف الكيلومترات باتجاه الشرق.

وبعد نشر بطارية "ثاد"، باتت إسرائيل تمتلك اثنين من هذه الرادارات الأمريكية: أحدهما على جبل القرن، والآخر مدمج مع منظومة الاعتراض الأمريكية، ما يعزّز قدرة الرصد المبكر ويوسّع نطاق التغطية الزمانية والمكانية لأي هجوم قادم من العمق الإيراني.

الدرع غير المرئي الإقليمي

لا تقتصر البنية الدفاعية الجوية لإسرائيل على المنظومات المحلية أو تلك التي تشغّلها بنفسها، بل تمتد إلى شبكة إقليمية غير مُعلنة رسمياً، لكنها فعالة للغاية، تستند إلى شراكات أمنية يقودها الجيش الأمريكي مع عدد من الدول "الحليفة" في المنطقة.

في طليعة هذه الشبكة يأتي رادار AN/FPS-132، وهو من فئة الرادارات الثابتة بعيدة المدى المصممة لرصد إطلاقات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

يتمركز هذا الرادار في مواقع استراتيجية بالمنطقة لم يُعلن رسمياً، يتمتع هذا الرادار بقدرة رصد تصل إلى أكثر من 5000 كيلومتر، ما يجعله أحد أعمدة الإنذار الاستراتيجي المبكر في الشرق الأوسط.

إلى جانب ذلك، تعتمد الشبكة على رادارات AN/TPY-2 المحمولة التابعة لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "THAAD".