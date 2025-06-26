وقال متحدث الجيش السوداني نبيل عبد الله، في بيان: "واصلت قواتنا بالفرقة الرابعة للجيش في الدمازين، سحق ميليشيا الدعم السريع في محافظة باو، وطهَّرت اليوم منطقة ملكن بالكامل”.

وبث عناصر من الجيش السوداني، مقاطع فيديو من داخل منطقة ملكن، الواقعة جنوب غربي ولاية النيل الأزرق، فيما لم تعلِّق قوات الدعم السريع على بيان الجيش السوداني حتى ساعة إعداد الخبر.

والأربعاء، أعلن الجيش استعادته السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معارك ضد "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية - شمال".

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، وتقاتل "الحركة الشعبية - شمال" القوات الحكومية منذ عام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتَي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب).

وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء، تدميره "مجموعة كبيرة" من "قوات الدعم السريع" في الدلنج، ثانية كبرى مدن ولاية جنوب كردفان.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش و"الدعم السريع" حرباً تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.