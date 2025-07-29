وأفاد ترمب بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معاً لمحاولة تصحيح الأمور في غزة، وفق تعبيره، وكرر حديثه عن المعاناة في غزة، قائلاً إن الوضع هناك "سيئ للغاية، والأطفال جائعون وينبغي أن يحصلوا على الغذاء".

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة أرسلت أموالاً لدعم المساعدات الغذائية للفلسطينيين في غزة، وأنه يريد التأكد من إنفاقها بشكل صحيح. وقال: "أريد التأكد من إنفاق الأموال بحكمة وتمعن، وتوزيع الطعام بشكل سليم".

من ناحية أخرى قال ترمب إنه لم يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خطة بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين حياة الفلسطينيين. وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه ستارمر في اسكوتلندا: "لم نناقش ذلك قط".

وأضاف ترمب أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيُكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأوضح قائلاً: "أنتم تُكافئون حماس إذا فعلتم ذلك. لا أعتقد أنه يجب مكافأتهم".

كان ستارمر قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ رداً على الغضب العام المتزايد إزاء صور الأطفال الجوعى في غزة.