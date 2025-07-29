الحرب على غزة
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ترمب: ينبغي إيصال الطعام لأطفال غزة وسنتعامل مع إسرائيل في ما يتعلق بمراكز الغذاء
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يريد ضمان إنفاق الأموال في مصادرها الصحيحة وتوزيع الغذاء بالشكل الصحيح في غزة"، مشيراً إلى أن بلاده ستتعامل مع إسرائيل في ما يتعلق بمراكز الغذاء في القطاع.
ترمب: ينبغي إيصال الطعام لأطفال غزة وسنتعامل مع إسرائيل في ما يتعلق بمراكز الغذاء
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
منذ يوم واحد

وأفاد ترمب بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معاً لمحاولة تصحيح الأمور في غزة، وفق تعبيره، وكرر حديثه عن المعاناة في غزة، قائلاً إن الوضع هناك "سيئ للغاية، والأطفال جائعون وينبغي أن يحصلوا على الغذاء".

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة أرسلت أموالاً لدعم المساعدات الغذائية للفلسطينيين في غزة، وأنه يريد التأكد من إنفاقها بشكل صحيح. وقال: "أريد التأكد من إنفاق الأموال بحكمة وتمعن، وتوزيع الطعام بشكل سليم".

من ناحية أخرى قال ترمب إنه لم يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خطة بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين حياة الفلسطينيين. وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه ستارمر في اسكوتلندا: "لم نناقش ذلك قط".

وأضاف ترمب أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيُكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأوضح قائلاً: "أنتم تُكافئون حماس إذا فعلتم ذلك. لا أعتقد أنه يجب مكافأتهم".

كان ستارمر قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ رداً على الغضب العام المتزايد إزاء صور الأطفال الجوعى في غزة.

مصدر:TRT Arabi
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