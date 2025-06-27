تركيا
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أردوغان: "طريق التنمية" سيحوّل موقع تركيا إلى قوة اقتصادية إقليمية
قال الرئيس التركي رجب طيب ،أردوغان اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لتحويل موقعها الجيوسياسي إلى قوة اقتصادية من خلال مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من العراق إلى تركيا، مؤكداً أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
أردوغان: "طريق التنمية" سيحوّل موقع تركيا إلى قوة اقتصادية إقليمية
أردوغان: سنعمل على تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية عبر مشروع طريق التنمية / AA
27 يونيو 2025

جاء ذلك في كلمته خلال منتدى "ممرات النقل العالمية" المنعقد في إسطنبول، الجمعة، بمشاركة ممثلين من 70 دولة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسفر المشاورات عن نتائج إيجابية في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.

وتمنى الرئيس التركي أن تثمر المشاورات في المنتدى على مدى يومين، والقرارات التي ستُتخَذ عن نتائج إيجابية. وقال: "نأمل أن تُتاح لكم فرصة مناقشة عديد من القضايا، مثل فرص التعاون عبر الحدود، وخطوات التحول الرقمي، واستثمارات البنية التحتية، ومواءمة عمليات النقل العابر، في إطار المنتدى".

وأكد أن المنتدى سيكون منصةً مهمةً تُبرز رؤية تركيا وقدرتها القيادية في مجال النقل للعالم أجمع، أكثر من كونه مجرد اجتماع دولي.

وأوضح أردوغان أن تأثير "طريق التنمية" على الإنتاج سيتجاوز 50 مليار دولار خلال 10 سنوات، ومن المتوقع أن يوفر 63 ألف فرصة عمل في المتوسط ​​سنوياً، مشيراً إلى أنه سيجري تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على المنطقة برمتها عبر مشروع "طريق التنمية".

و"طريق التنمية" طريق برّي وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأفاد الرئيس أردوغان بأن التوترات في الشرق الأوسط وحالة الغموض التي سادت في مضيق هرمز والمجالات الجوية "ذكَّرتنا بمدى أهمية ممرات النقل الآمنة"، مشدداً على أن أهمية خطوط النقل اللوجيستي التي تُسهّل حركة الأشخاص والبضائع في الاقتصاد العالمي تزداد يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أن الدول التي تُحسّن قدراتها في مجال النقل اليوم، لا تُسهم في ازدهارها فحسب، بل تعزز أيضاً تنميتها الثقافية والعلمية. وقال: "هذا النهج هو الدافع الأساسي وراء الاستثمارات الكبرى التي نفذتها تركيا في الطرق البرية والجوية والبحرية، إضافةً إلى خطوط الاتصالات والطاقة، لا سيما خلال السنوات الاثنتين والعشرين الماضية".
كما أشار أردوغان إلى أهمية "الممر الأوسط" الذي يربط الصين بأوروبا مروراً بتركيا، مؤكداً أن هذا الممر، الذي يُعد بديلاً استراتيجياً للممرات الأخرى، يربط 21 دولة ويوفر وقتاً وتكاليف أقل مقارنةً بالممرات البحرية والجوية.

واستعرض الرئيس التركي الإنجازات في قطاع الطيران، موضحاً أن عدد المطارات في البلاد ارتفع من 26 إلى 58، فيما توسّعت شبكة الخطوط الجوية التركية من 60 إلى 353 وجهة حول العالم. كما لفت إلى أن مطار إسطنبول استقبل نحو 32 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

مصدر:TRT Arabi
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