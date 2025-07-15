تركيا
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9 سنوات على محاولة الانقلاب.. جليك: لن ننسى تضحيات شهدائنا ومحاربينا الأبطال للدفاع عن الوطن
أشاد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بالتضحيات التي قدمها شهداء تركيا ومحاربوها الأبطال للدفاع عن بلادهم، ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي قبل تسع سنوات.
9 سنوات على محاولة الانقلاب.. جليك: لن ننسى تضحيات شهدائنا ومحاربينا الأبطال للدفاع عن الوطن
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك / AA
15 يوليو 2025

جاء ذلك في منشور لجليك على منصة إكس اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" الذي يوافق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وأشار إلى أن "أمتنا وسيادتنا الوطنية واجهت في تلك الليلة (15 يوليو/تموز 2016) إحدى أعنف الهجمات في تاريخنا".

وأضاف: "تنظيم غولن الإرهابي الذي يُعدّ دُمية في أيدي من أرادوا تدمير سيادتنا الوطنية، هاجمنا بكل ما يمتلك من خيانة".

وأكد أن النداء الذي أطلقه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في تلك الليلة "بقيادته الشجاعة وإرادته الحازمة، كان نداءً للحفاظ على سيادتنا الوطنية".

وتابع: "أمتنا هزمت محاولة الانقلاب بالقوة غير المسبوقة التي حملتها من أعماق التاريخ إلى يومنا هذا".

وأكّد جليك أن "شهداءنا ومحاربينا الأبطال دافعوا عن وطننا مقدّمين تضحيات لا مثيل لها"، مشدّدا أنه "لن ننسى أبداً هذه التضحية الفريدة. وسنواصل بعزم الكفاح ضد كل الشبكات الخائنة".

وشهدت تركيا منتصف تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 تموز من كل عام "يوماً للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليداً للشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.

مصدر:TRT Arabi
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