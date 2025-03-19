وفي هذا السياق أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العُزل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني".

بدوره، قال رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني عبر منشور بمنصة إكس: "القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهُم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية".

كما أدانت مصر في بيان للخارجية بأشد العبارات استئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً" لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، و"تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة".

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "للحيلولة دون إعادة المنطقة إلى سلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد"، وفق البيان.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيانٍ "استئناف إسرائيل عدوانها على غزة، وشنّها غارات على مناطق متفرقة في القطاع". وأكدت "ضرورة أن تلتزم إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، الذي أُنجز بجهود قطرية ومصرية وأمريكية".

العراق بدوره أدان عبر وزارة خارجيته في بيانٍ "تجدد العمليات العسكرية الصهيونية على قطاع غزة"، ووصفها بـ"الوحشية"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأدانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانٍ "استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة"، واعتبرته "انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية".

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانٍ عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة"، وأكدت أن "هذا التصعيد العسكري يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتجاهلاً متعمداً للقوانين والمواثيق الدولية".

وأدانت سلطنة عمان في بيان لوزارة خارجيتها "الغارات الجوية التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‎غزة منذ يوم أمس".

بدورها، أدانت الخارجية الإماراتية في بيانٍ "بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، ما يُعَدّ انتهاكاً لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي".

وأعربت الخارجية اليمنية في بيانٍ عن إدانتها "القصف الذي قامت به قوات الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة"، واعتبرته "انتهاكاً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وإفشالاً متعمداً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام".

وأدانت الخارجية التونسية في بيانٍ "العدوان الصهيوني الهمجي الذي شنّته قو ات الاحتلال على مناطق عدّة في غزة"، وأكدت أنه "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنكّر تامّ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ولكلّ القيم الإنسانية".

وعلى صعيد المنظمات، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، "الغارات الوحشية التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة"، معتبراً أن "استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحدٍّ للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار".

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيانٍ "استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الغاشم على قطاع غزة"، معتبرة أن ذلك "يجسّد امتداداً لجريمة الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأدان الأزهر الشريف في بيانٍ "العدوان الإرهابي الغادر الذي شنّه الكيان الصهيوني على الأبرياء في غزة"، وعدّه "مشهداً يبرهن على طبيعة هذا الكيان وغدره وخيانته للمواثيق والعهود من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من أرضه رغم الرفض العالمي المتكرر".

أوروبياً، دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة.

وقالت كالاس عبر منصة إكس، الثلاثاء، إنّ "الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه العميق لانهيار وقف إطلاق النار في غزة، ووقوع خسائر في صفوف المدنيين، بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية".

فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، إنّ الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة كانت "مروعة".

ودعا لامي في منشور على حسابه بموقع إكس جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات لإعادة الأسرى وزيادة المساعدات إلى غزة وإنهاء الصراع بشكل دائم.

في السياق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، إنّ إسرائيل تقتل الفلسطينيين "بشكل عشوائي" وتحرمهم من المساعدات الإنسانية.

أمّا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل فقالت، الثلاثاء، إنّ الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت أكبر عدد من القتلى بين الأطفال في يوم واحد خلال عام.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور، ويُعَدّ هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في غزة وصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً"، إلى المستشفيات حتى العاشرة صباحاً (ت.غ)، ولا يزال العمل جارياً على انتشال ضحايا من تحت الركام، فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق استشهاد 150 طفلاً في الغارات الإسرائيلية بين إجمالي الضحايا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.