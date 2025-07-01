وجرى توقيع الاتفاقية في حفل أقيم بإيطاليا يوم الاثنين، بعد أن حصلت "بايكار" على الموافقات الرسمية اللازمة، بدءاً من موافقة وزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، وصولاً إلى موافقة مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية.

وشهد الحفل حضور وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالي أدولفو أورسو، والمدير العام لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار، إلى جانب المفوضين الاستثنائيين لشركة "بياجيو إيروسبيس" كارميلو كوزنتينو وفينسينزو نيكاسترو وجيانباولو دافيد روسيتي.

ووصفت العملية باعتبارها بداية لعصر جديد يحمل إرث شركة "بياجيو إيروسبيس" العريق، التي تمتد تاريخها لأكثر من 140 عاماً في إيطاليا، نحو المستقبل.

وأكد أدولفو أورسو أهمية الصفقة لإيطاليا، مشيراً إلى أن الاستحواذ يحمي أحد الأصول الصناعية الاستراتيجية للبلاد، ويعزز مكانة الشركة من خلال الاستثمارات الجديدة وتطوير الخبرات المحلية.

من جانبه، صرح المدير العام لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار بأن الهدف يكمن في إحياء "بياجيو إيروسبيس" برؤية جريئة تستند إلى تقاليدها العريقة، مشدداً على احترام الموظفين الأكفاء الذين أسهموا في استمرارية الشركة خلال فترات التحدي، وتعهد بالعمل على خلق فرص جديدة وتعزيز الابتكار وضمان مستقبل مزدهر.

كما أعرب سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة "بايكار"، عن فخرهم بتولي مسؤولية شركة تُعتبر رمزاً للابتكار والتميز الهندسي في إيطاليا، مؤكداً نية تعزيز أداء "بياجيو" لتلبية متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على هويتها الفريدة.

وأشاد المفوضون الاستثنائيون بإتمام الصفقة، معتبرين إياها "لحظة تاريخية لإعادة إحياء واحدة من أقدم الأسماء في مجال الطيران الإيطالي".

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت "بايكار" استحواذها على الشركة الإيطالية العريقة "بياجيو آيروسبيس" التي تأسست عام 1884.

والشركة الإيطالية طورت أكثر من 25 طرازاً من الطائرات حتى اليوم، وتحتل موقعاً استراتيجياً بمنظومة الصناعات الدفاعية الإيطالية من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث.

ومن خلال هذا الاستحواذ، ستزيد "بايكار" نفوذها في سوق الطيران الأوروبية، كما ستعزز قدرتها الإنتاجية من خلال الحفاظ على إرث "بياجيو" التاريخي.

وفي السنوات الأخيرة، حصلت "بايكار" على أكثر من 90% من إيراداتها من الصادرات، إذ تصدِّر طائراتها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقنجي تيها" إلى 35 دولة.