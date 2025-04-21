جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع السفير التركي في الخرطوم فاتح يلدز، بحضور وكيل الخارجية السودانية حسين الأمين، وفق بيان من مجلس السيادة.

وقال وكيل الخارجية السودانية حسين الأمين إن اللقاء "تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتقويتها في مختلف المجالات والمشروعات التنموية التي تعتزم تركيا تنفيذها في السودان خلال الفترة المقبلة"، وفق البيان.

وأوضح أن البرهان "أشاد بمواقف تركيا الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية".

من جانبه، أعرب السفير التركي، حسب البيان، عن تقديره العميق لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد يلدز موقف تركيا الثابت والداعم للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على استقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وفق ذات المصدر.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع، شبه النظامية، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.