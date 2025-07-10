الحرب على غزة
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ماكرون يدعو للاعتراف بدولة فلسطين: المسار الوحيد نحو السلام
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى "توحيد الأصوات" في باريس ولندن وسائر أنحاء العالم للاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا الاعتراف يشكّل "المسار الوحيد المتوافق مع منظور السلام".
ماكرون يدعو للاعتراف بدولة فلسطين: المسار الوحيد نحو السلام
ماكرون يدعو من بريطانيا لتوحيد الأصوات للاعتراف بدولة فلسطين / AP
10 يوليو 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إطار زيارة رسمية يجريها ماكرون إلى المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي: "دعونا معاً إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى"، مؤكداً أن ذلك "أمر مُلح لإنهاء معاناة الأسرى وسكان غزة".

وشدد ماكرون على أن استمرار الحرب دون أفق أو استراتيجية "يشكل خطراً جسيماً على المنطقة وعلى أمننا المشترك"، مضيفاً: "يجب أن نوحّد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان آخر للاعتراف بدولة فلسطين وبدء هذه الديناميكية السياسية".

وأكد إيمانه بحل الدولتين باعتباره "الأساس الممكن لضمان أمن المنطقة"، مشيراً إلى أن هذا الحل "يتيح لإسرائيل العيش بسلام إلى جانب جيرانها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة العديد، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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