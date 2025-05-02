الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
صمت إسرائيلي بعد استهداف سفينة "أسطول الحرية" قبالة سواحل مالطا
التزمت إسرائيل، الجمعة، الصمت حيال اتهامات وُجِّهت إليها بشن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف إحدى سفن "أسطول الحرية" في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، في أثناء توجهها إلى قطاع غزة.
صمت إسرائيلي بعد استهداف سفينة "أسطول الحرية" قبالة سواحل مالطا
كانت السفينة ضمن قافلة دولية مناهضة للحصار الإسرائيلي وتحمل على متنها 30 ناشطًا دوليًا من دول أوروبية، إلى جانب مساعدات إغاثية مخصصة لسكان قطاع غزة. / Reuters
2 مايو 2025

قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن السفينة كانت ضمن قافلة دولية مناهضة للحصار الإسرائيلي وتحمل على متنها 30 ناشطاً دولياً من دول أوروبية، إلى جانب مساعدات إغاثية مخصصة لسكان قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة، ما أدى إلى غرقها لاحقاً.

وأضاف البيان أن السفينة أطلقت نداءات استغاثة عاجلة، إلا أن أياً من الدول المجاورة، بما فيها مالطا، لم تستجب، معتبراً ذلك "تقاعساً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي والواجبات الإنسانية".

وحمَّلت الدائرة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية طواقم سفن الإغاثة والنشطاء الإنسانيين، مطالبةً بفتح تحقيق دولي مستقل في "الهجوم الجبان"، وضمان سلامة القوافل الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وتواصل إسرائيل منذ مطلع مارس/آذار الماضي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم النداءات الأممية المتكررة.

في هذا السياق، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "القانون الدولي واضح: على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ولا يجوز استخدامها ورقة مساومة".

وأضاف فليتشر في بيان: "منع المساعدات يعني تجويع وقتل المدنيين وحرمانهم من الرعاية الطبية والكرامة، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأكد أن الآلية المقترحة مؤخراً من السلطات الإسرائيلية لا تلبي الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية، مجددًا دعوته إلى "رفع الحصار الوحشي عن غزة والسماح للعاملين الإنسانيين بأداء مهامهم".

وفي عام 2010 هاجمت إسرائيل سفينة "مافي مرمرة" في المياه الدولية، فيما كانت تحمل على متنها نشطاء من دول عديدة ومساعدات إنسانية، ما أدى إلى استشهاد 10 ناشطين أتراك وإصابة 60 من ركاب السفينة، التي صادرتها إسرائيل واعتقلت مَن فيها وصادرت المساعدات الإنسانية.

وترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us